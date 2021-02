Coronavirus : coup de gueule d'un octogénaire basque qui n'arrive pas à se faire vacciner

Il fait beau ce jeudi 25 février à Idaux-Mendy, près de Mauléon. Philippe Etchegoyhen en profite pour jardiner avec son épouse, Maddi. Il est surpris par notre appel : "je vous ai fait suivre le mail, parce que je ne comprends pas qu'on laisse les gens sans aucune réponse !". Parce qu'à 80 ans, ce jeune souletin n'a toujours pas réussi à prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19. Par téléphone, il tombe toujours sur le répondeur et par internet, on le renvoie vers d'autres centres de vaccination qui sont eux aussi saturés.

à lire aussi Coronavirus : les plus de 75 ans désespérés de ne pas réussir à s'inscrire pour la vaccination

Ene adinekoek edo zaharrogokoek erraiten didate : "bon, bon zerbaitetarik behar diagu hil !" Copier

Mon médecin m'a dit qu'il fallait que je me fasse vacciner, parce que j'ai 80 ans et un peu de diabète

Philippe Etchegoyhen a soufflé ses 80 bougies en novembre dernier. Avec son épouse, Maddi, 79 ans, ils sont les heureux parents de deux enfants et ils essaient de voir autant que possible leur petite-fille dans le respect des gestes barrières évidemment. Lors du lancement de la campagne de vaccination anti Covid le 18 janvier dernier, le couple s'est posé la question. "Mon médecin m'a dit que oui, qu'il fallait que je me fasse vacciner parce que j'ai 80 ans et un peu de diabète".

Mais lorsque Philippe a tenté de prendre rendez-vous, que ce soit pour lui ou pour sa femme, il n'a jamais réussi. Ni par téléphone, boîte vocale saturée, ni par internet. Pendant dix jours consécutifs, il a tenté de joindre plusieurs centres de vaccination, à Mauléon, Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port et même Oloron. Il n'a jamais eu de réponse. Fin janvier, il a écrit à l'Agence régionale de Santé mais son courrier est resté lettre morte.

"Nous sommes quand même un public fragile !" s'étonne Philippe Etchegoyhen Copier

Inquiétudes et incompréhension

Philippe Etchegoyhen ne comprend pas qu'on puisse laisser les gens sans aucune réponse : "ce qui est insupportable, ce n'est pas de dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps, c'est de fermer la porte à tous ces gens". Mais ce qui inquiète le plus l'octogénaire souletin, c'est de voir que des personnes de son âge, voire plus, baissent les bras. Il entend de plus en plus : "ah ! il faudra bien mourir de quelque chose !". D'où le coup de gueule de Philippe qui ne demande que la création de listes d'attente finalement. "Je crois que de ne pas dire quelque chose au gens, c'est les inciter à oublier le problème !"

à lire aussi Une cargaison de vaccins AstraZeneca à destination du Pays basque retardée

Pas de formule magique

Contactée, l'Agence Régionale de Santé explique ne pas avoir trouvé de "formule magique". Elle recommande effectivement aux centres de vaccinations de créer des listes d'attente, mais "chaque centre fait en fonction de ses moyens". Pour autant, elle se félicite que la vaccination aille bon train dans les Pyrénées-Atlantiques : 22.378 personnes de plus de 75 ans ont reçu au moins une injection, soit 27,1% de cette tranche d'âge. Et l'ARS se veut rassurante : des livraisons en doses plus importantes sont attendues pour la mi-avril.

Au total, 34.618 personnes ont été vaccinées dans le département, soit 5,1 % de la population.