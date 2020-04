Coronavirus : courir 4 kilomètres pour aider les hôpitaux

Depuis le début du confinement, l'une des rares activités sportives possibles reste la course à pied. A Chateauneuf les Martigues, un chronométreur professionnel organise sur son site internet, Courir en France, une épreuve un peu spéciale. On y participe seul pour respecter les règles du confinement. Il faut courir pendant quatre kilomètres le plus vite possible. Chaque participant communique ensuite le temps qu'il a réalisé.

Le principe de l'épreuve repose donc sur la bonne foi des coureurs. "On s'en fout si quelqu'un triche, explique l'organisateur Alain Minassian. Il n'y a rien à gagner. Le but est d'avoir l'impression de participer à une course. Ca permet aussi de rester en contact".

Courir pour aider les hôpitaux

Le choix de la distance n'a pas été pris par hasard. Pour courir quatre kilomètres dans les circonstances actuelles autour de son domicile, il suffit de faire deux allers et retours.

Pendant toute la durée du confinement, une épreuve sera organisée chaque semaine jusqu'au samedi matin à 10h00. La première a permis de tester le principe. A partir de maintenant, il est possible de verser à l'inscription quatre euros en faveur de la fondation des hôpitaux de France.

Les inscriptions se déroulent donc sur internet à cette adresse : https://www.courirenfrance.com/inscription/liste_inscription.php?id_course=401#formulaire