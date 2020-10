Coronavirus : couvre-feu en Espagne, record de contaminations aux Etats-Unis

Depuis la fin décembre, la pandémie de coronavirus a fait plus d'1.151.000 morts dans le monde, selon un comptage de l'AFP. L'Espagne a mis en place ce dimanche un couvre-feu. Les Etats-Unis enregistrent un nouveau record de contaminations. Et l'Italie ferme ses cinémas et théâtres.

Au moins 1.151.077 morts dans le monde depuis décembre dernier : c'est le bilan de la pandémie de coronavirus établi ce dimanche par l'AFP. Plus de 42 millions de cas ont été officiellement enregistrés depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis comptent le plus grand nombre de décès, avec 224.906 morts. Les pays les plus touchés sont ensuite le Brésil (156.903 morts), l'Inde (118.534 morts), le Mexique (88.743 morts) et le Royaume-Uni (44.745 morts). Sur l'ensemble du continent européen, le nombre des contaminations s'approche des 8,5 millions et plus de 260.000 personnes sont mortes de cette maladie.

Couvre-feu nocturne en Espagne

Le gouvernement espagnol a pris de nouvelles mesures ce dimanche pour enrayer la progression de l'épidémie de coronavirus. L'état d'urgence sanitaire a été décrété. Le Premier ministre a souligné qu'il aurait initialement une durée de 15 jours, comme le prévoit la Constitution, et qu'il demanderait ensuite aux Cortes (chambre des députés) "de le prolonger jusqu'à début mai", soit pour six mois.

Un couvre-feu nocturne va également être mis en place, sauf dans les îles Canaries en raison de la faible incidence du Covid-19. D'une durée de quinze jours, renouvelable, ce couvre-feu sera instauré en principe de 23h00 à 06h00, avec la possibilité pour les régions d'avancer ou de retarder d'une heure son début, en fonction des caractéristiques locales.

"La situation que nous traversons est extrême", a déclaré le Premier ministre, Pedro Sanchez, dans une allocution télévisée à l'issue d'un Conseil des ministres extraordinaire. Cette semaine, L'Espagne est devenue le premier pays de l'Union européenne à franchir le cap du million de cas de Covid-19 et est confrontée à une recrudescence en apparence incontrôlable de la pandémie.

Cinémas et théâtres fermés en Italie

Ce dimanche, l'Italie a également renforcé les restrictions pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, après des chiffres record de nouvelles contaminations. Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines vont devoir fermer à partir de lundi et jusqu'au 24 novembre. Les bars et les restaurants devront eux cesser de servir après 18h.

Quelque 20.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés lors des 24 dernières heures en Italie, selon le comptage annoncé par les autorités samedi. Les écoles et les maternelles restent elles ouvertes, alors que 75% des cours dans les lycées et les universités se feront en ligne.

Les habitants sont appelés à éviter le plus possible les transports en commun et les déplacements hors de leurs quartiers.

Fermeture des magasins à 20h à Bruxelles

En Belgique, les autorités bruxelloises ont décidé d'avancer à 22h le couvre-feu imposé dans le pays, et ont ordonné la fermeture des magasins à 20h. Les activités culturelles et sportives seront interdites à partir de ce lundi.

Ce nouveau tour de vis va au-delà des décisions prises vendredi par le gouvernement pour l'ensemble du royaume et suit les mesures annoncées par les autorités de la Wallonie, particulièrement touchée par la pandémie. "La situation est très grave", a expliqué Rudi Vervoort, le ministre président de la région francophone.

Les compétitions de sport professionnel en Belgique, notamment le championnat de football de première division, se déroule désormais de nouveau à huis clos, sans public, depuis vendredi dernier.

Record de nouvelles contaminations aux Etats-Unis

Les Etats-Unis présentent les bilans les plus lourds dans le monde, avec notamment un total de 8.568.625 cas. Pour le deuxième jour consécutif, le nombre de contaminations a connu samedi un record, avec 88.973 nouveaux cas (79.963 la veille), selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 3.406.656 personnes ont été déclarées guéries.

L'ex-président Barack Obama a accusé Donald Trump d'avoir "complètement foiré" dans sa gestion du coronavirus.

Prolongation de l'état d'urgence en France

Dans notre pays, les députés ont voté samedi la prolongation jusqu'au 16 février de l'état d'urgence sanitaire, cela autorise l'exécutif à mettre en place des restrictions face à la crise. Le couvre-feu (de 21h à 06h) concerne désormais 46 millions de Français. Il touche en effet 54 départements, et ce pour six semaines.

Ce samedi, un nouveau record de nouvelles contaminations a été enregistré, avec plus de 45.000 nouveaux cas en une journée. La France a dépassé vendredi la barre du million de cas depuis le début de l'épidémie.