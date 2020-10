Coronavirus : couvre-feu en Meurthe-et-Moselle, le détail des mesures en vigueur

La Meurthe-et-Moselle fait partie des 54 départements "en zone de couvre-feu" en France. 38 nouveaux départements ont été ajoutés, ce jeudi 22 octobre.

En conséquence, à partir de ce samedi 24 octobre à 00h00 aucun déplacement ne sera possible de 21h à 6h du matin dans le département de Meurthe-et-Moselle, prévient la préfecture, sauf sur présentation d'une attestation de dérogation.

Les autorités précisent que seront fermés :

- les débits de boissons et établissements flottants pour leur activité de débit de boissons

- les salles de jeux (casinos, bowling, salles d’arcades, escapes game, laser game...)

- les lieux d’exposition, de foires expositions ou de salons ayant un caractère temporaire

- les salles de sport

- les gymnases, sauf pour les activités des groupes scolaires, parascolaires ou de mineurs, des sportifs professionnels et de haut niveau, des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap, pour les formations initiales et continues, pour les épreuves de concours ou d’examens, pour les assemblées délibérantes des collectivités et de leurs groupements, pour l’accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics précaires, pour l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination

- les piscines sauf activités de groupes scolaires, périscolaires ou de mineurs, étudiants, sportifs professionnels et de haut niveau, formations continues et diplôme de maître- nageur, handicap

Plus d'événements réunissant plus de 1000 personnes

Sont interdit encore, les évènements de plus de 1000 personnes, donc "pas possible d'accueillir plus de 1000 personnes dans une salle de spectacles, une installation sportive ou un chapiteau".

Interdits, les fêtes foraines et les événements du type exposition, foire exposition et salon.

Les transports en commun rouleront pour permettre aux personnes munies de dérogation de circuler.

Les activités professionnelles sur la voie publique, des chantiers par exemple peuvent continuer à s'exercer après 21 heures.

Des amendes importantes en cas de non-respect

En cas de non-respect du couvre feu : vous risquez une amende de 135 euros. Si récidive dans les 15 jours, l'amende s'élève à 200 euros, après trois infractions en 30 jours, l'amende est de 3750 euros passible de six mois de prison.

Des attestations dérogatoires sont disponibles sous conditions sur le site de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.