Coronavirus covid 19 : le SAMU de Limoges saturé d'appels parasites

La France a enregistré deux nouveaux décès liés à l'épidémie de coronavirus Covid 19 ce jeudi. Ce qui porte le bilan national à six morts. Mais il n'y a toujours pas un seul cas confirmé en Limousin selon les autorités sanitaires. Elles ont tenu un point presse ce jeudi au CHU de Limoges où 4 dépistages sont réalisés en moyenne chaque jour. Tous négatifs jusque là. Par contre, il y a une forte hausse des appels au SAMU. Depuis 15 jours, c'est à peu près 30% d'appels en plus au 15 soit une centaine de plus au quotidien.

Ne téléphonez au 15 qu'en cas de symptômes, toux, fièvre et problèmes respiratoires

D'ailleurs, un 2e médecin régulateur est venu renforcer l'équipe de jour ainsi que des médecins de ville. Si la plupart du temps, ces appels sont liés au coronavirus, c'est rarement pour déclarer des symptômes suspects. Le plus souvent, ce sont de simples interrogations, par exemple sur les arrêts de travail ou la possibilité de partir ou non en vacances. Cela pose problème car le samu n'est pas là pour ça mais pour gérer les urgences médicales rappel Jérôme Gaillard, médecin urgentiste du SAMU de Limoges (A écouter interview ci-dessous).

Jérôme Gaillard, médecin urgentiste au SAMU de Limoges, rappel que le 15 ne doit servir qu'aux urgences médicales Copier

Pour les questions annexes, il y a un numéro vert, le 0800 130 000. En revanche, si vous avez des symptômes, fièvre, toux, et pire encore, problèmes respiratoires, il ne faut pas aller aux urgences ou chez votre docteur généraliste. Dans ce cas là, il faut bien sûr appeler le 15. Si votre cas est jugé bénin mais "cas possible", vous devrez vous rendre au centre de dépistage, isolé du reste du CHU de Limoges. Il n'y a besoin que de quelques heures pour avoir le résultat. Si vous êtes positif, vous serez confiné à la maison le temps de vous soigner.

Entre 35 et 40 lits à l'heure actuelle au service infectiologie du CHU de Limoges

Si en appelant le 15, votre cas est jugé serieux, une ambulance spécialement équipée viendra vous chercher à domicile avant une hospitalisation à Limoges où un circuit de soin a été dessiné pour ne pas croiser les autres patients, visiteurs et soignants. A l'heure actuelle, il y a entre 35 et 40 lits au service infectiologie. Les capacités seront revues à la hausse en cas de passage au niveau 3. Une épidémie généralisée qui obligerait le CHU à ne prendre en charge que les patient les plus malades. Et s'il le faut, à déprogrammer certaines opérations non vitales pour faire de la place. En Haute-Vienne, les autres hôpitaux comme Saint-Junien ou Saint-Yrieix pourront aussi être sollicités. Ainsi que la médecine de ville.