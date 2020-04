Coronavirus : 650 personnes hospitalisées en Normandie, 13 décès supplémentaires en 24h

L’épidémie de coronavirus continue sa progression en Normandie. L'Agence régionale de santé indique dans son communiqué de presse quotidien que 13 personnes de plus sont décédées dans les hôpitaux de la région, vendredi 3 avril 2020. Parmi ces nouveaux patients décédés, deux étaient dans le Calvados, un dans l’Eure, un dans l’Orne et neuf en Seine-Maritime.

Cela porte le nombre de décès à 93 en Normandie. L’âge médian est de 82 ans.

13 patients supplémentaires sont décédés en Normandie. © Radio France - Eric Turpin

Les hospitalisations en hausse de 21,5 %

Le nombre d'hospitalisation est en hausse et désormais, 650 personnes sont prises en charge dans des établissements normands (soit une augmentation de 21,5 % en 72 heures, depuis le mardi 31 mars, où 535 personnes étaient hospitalisées. Les transferts d’Île-de-France sont comptabilisés dans ce total).

131 personnes sont hospitalisées dans le Calvados

63 dans l’Eure

59 dans la Manche

59 dans l’Orne

338 en Seine-Maritime

650 personnes sont hospitalisées en Normandie à cause du Covid-19. © Radio France - Eric Turpin

197 personnes sont en réanimation (soit une augmentation de 22,5 % en 72 heures, depuis le mardi 31 mars, où 161 personnes étaient en réanimation. Les transferts d’Île-de-France sont comptabilisés).

A noter enfin que 258 personnes sont sorties guéries de l’hôpital.

1 717 personnes testées positives au Covid-19

Du 24 février à ce vendredi, 1 717 personnes ont été testées positives au Covid-19 en Normandie (+ 123 nouveaux cas depuis hier) sur un total de 10 156 prélèvements réalisés, soit 17 % de positivité.

"Le nombre de cas comptabilisés correspond aux cas confirmés via la réalisation de tests de dépistage. Depuis le passage en stade 3, les tests de dépistage ne sont plus systématiques, mais réalisés en priorité auprès des personnes pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important, notamment les personnes hospitalisées présentant des formes graves, les professionnels de santé, les premiers cas possibles en Ehpad, les femmes enceintes ou encore les donneurs d’organes. Le nombre de cas confirmés sert désormais à guider les mesures de gestion mais ne reflète pas la réalité de la circulation du virus sur le territoire", rappelle l'ARS.

Solidarité avec la région Île-de-France

L'ARS indique que des opérations de transferts de patients de l'Île-de-France vers la Normandie se sont poursuivies ce vendredi. Depuis mercredi, 52 patients ont été répartis entre les CHU de Caen et de Rouen, les centres hospitaliers de Bayeux, Cherbourg, Flers, Le Havre, Dieppe, Elbeuf, la clinique Saint-Martin et la polyclinique du Parc à Caen.

"Ces transferts sont le fruit d’une étroite collaboration entre les SAMU de Normandie, d’Île-de-France et de zone ouest, les équipes médicales des établissements de santé de départ et de destination, le Service de santé des armées, la Sécurité Civile, la Direction Générale de la Santé, les ARS et les préfets des départements concernés", souligne l’ARS, qui remercie chacune des équipes.