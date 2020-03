Coronavirus - Covid-19 : quatre nouveaux cas confirmés en Corrèze ce jeudi

Le total des personnes touchées par le coronavirus s'élèvent désormais à 11, en Corrèze. Car, ce jeudi, la préfecture annonce que quatre nouveaux cas sont confirmés dans le département. Il s'agit de quatre personnes travaillant à l'hôpital de Tulle, âgées de 25 à 40 ans.

Leur état n'inspire pas d'inquiétude

Trois vivent dans la ville préfecture de la Corrèze, une habite à Lagraulière. Elles sont désormais confinées à leur domicile et leur état n'inspire, à cette heure, aucune inquiétude. Pour l'heure, il n'est pas non plus précisé si ces personnes étaient en contact, ou non, avec le médecin de l'hôpital qui a été le deuxième cas en Corrèze il y a quelques jours.

Le cas d'une personne habitant en Dordogne mais travaillant à Pompadour

Enfin, une personne travaillant à Arnac-Pompadour, en Corrèze, mais domiciliée en Dordogne s'ajoute aussi à la liste des cas supplémentaires. Celui-ci sera recensé en Périgord où il réside.