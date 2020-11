Coronavirus : CoviEcoute 67 réactivée dans le Bas-Rhin

La cellule de soutien psychologique reprend du service dans le Bas-Rhin. Face à la progression du coronavirus, coviEcoute est réactivée en ce lundi 9 novembre. Si vous en ressentez le besoin, une centaine de professionnels vous écoutent et vous répondent au 03 88 11 62 20. Ils sont disponibles de 12 heures à 20 heures du lundi au vendredi, et de 16 heures à 20 heures les week-ends et jours fériés.

300 personnes avaient appelé au printemps dernier. Vous pouvez aussi vous tourner vers la page Facebook de coviEcoute 67.

Réactivation aussi de la cellule d'écoute haut-rhinoise

Dans le Haut-Rhin, une cellule d'information au public est aussi activée en préfecture. Des agents de l'Etat sont disponibles du lundi au vendredi et par téléphone au 0 800 130 000.

Par ailleurs, le nombre des appels a déjà explosé à SOS Amitié Strasbourg. Ils sont beaucoup plus virulents qu'au printemps dernier.