Coronavirus : dans l'Hérault, des éboueurs s'estiment insuffisamment protégés

À Montpellier jeudi matin, Ali a pris son téléphone pour intervenir en direct sur France Bleu Hérault, dans un créneau réservé aux auditeurs. Malgré les mesures de confinement, il est chaque jour sur le terrain pour collecter nos ordures ménagères, activité considérée comme essentielle. Il a fait part de son inquiétude au sujet des mesures prises pour sa sécurité et celle de ses collègues.

"On a les gants, les protections habituelles, mais ce qu'il y a, c'est ces masques, qu'on arrive pas à avoir. Je sais que l'entreprise en a commandés mais ils ont été réquisitionnés. C'est le problème qu'on a depuis le début de la semaine, sachant qu'on manipule des poubelles et beaucoup de gens ne ferment pas leurs sacs". Ali a des enfants en bas âge, il ne voudrait surtout pas être un risque pour eux et son épouse.

La grosse vague de l'épidémie est encore à venir donc pour l'instant, c'est des broutilles, il va nous arriver pire dans les prochaines semaines alors on aimerait être protégés (Samuel, ripeur)

Tout comme Samuel, dans le secteur de Clermont-l'Hérault. "Moi j'ai 33 ans,je suis en bonne santé mais c'est pas le cas de ma femme, ni des enfants qui ont des problèmes respiratoires". Samuel a bien conscience que le personnel médical, "en première ligne", est prioritaire mais il demande un minimum de mesures et d’information pour la protection de ceux qui travaillent comme lui. "On aimerait être rassurés parce que pour l'instant on se débrouille comme on peut, chacun ramène un truc qu'il a à la maison, du gel , du ci, du ça, c'est le système D."

On est tous perdus, on sait pas comment faire (Samuel)

Samuel a le sentiment que sa situation "n'est pas prise au sérieux", il voudrait "ne serait-ce que des consignes claires pour se protéger". Le matin par exemple, "on est peut-être une trentaine de ripeurs à se réunir et s'habiller ensemble et là aussi, il y a des risque de contagion". Sollicité par nos soins, Jean-Claude Lacroix, le président de la communauté de commune du Clermontais assure que des mesures de sécurité seront mises en place dès ce weekend.

Comme partout, s'adapter à un situation inédite

Des mesures déjà bien prises à Montpellier, où il manque environ 10% des effectifs, principalement pour garde d'enfants : pas plus de trois dans les vestiaires, pas plus de deux dans la cabine du camion. Les équipages partent à cinq minutes d'intervalle. Comme à Sète, les surfaces de contact sont régulièrement désinfectées.

Pour les masques, le groupe Nicollin, un des trois opérateurs à Montpellier, rappelle que l’État préconise le port du masque "seulement pour les professionnels de santé et les malades".