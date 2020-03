Coronavirus : "Restez chez vous !", lance le syndicat des infirmiers de l'Indre

Le personnel hospitalier, les médecins, les pharmaciens... Ils sont nombreux en ce moment à venir en aide à la population et aux personnes contaminées par le coronavirus. Les infirmiers sont également en première ligne. Des femmes et des hommes qui vont à la rencontre des patients.

Respecter le confinement

Dans l'Indre, le président de la fédération des infirmiers met en garde les habitants. Même avec le weekend qui arrive et malgré le soleil, il faut respecter le confinement. "La population doit écouter les soignants. Ça veut dire : restez chez vous !", insiste Julien Maulde-Robert. Actuellement, il n'y a que cinq cas détectés de coronavirus dans l'Indre. "La situation est tenable. Mais si le confinement n'est pas respecté, on arrivera à une situation aussi dramatique que dans le Grand Est", prévient le président de la FNI dans l'Indre.

Il ne faut pas tour gâcher parce qu'on estime que c'est une grosse grippe. Chaque citoyen doit se protéger et protéger les autres

Un appel aux dons pour des masques

Julien Maulde-Robert et l'ensemble des infirmiers de l'Indre ont lancé un appel au don. Il n'y a pas assez de masques. "Des infirmières arrivent chez les patients qui eux sont déjà équipés. Alors qu'elles n'ont même pas de masques pour elles", précise-t-il. Les particuliers; les entreprises, les administrations : tous sont appelés à faire preuve de générosité. "Les infirmiers et tous ceux en première ligne en ont besoin de ces masques. Pour protéger la population, pour se protéger et pour protéger leurs familles", ajoute Julien Maulde-Robert.