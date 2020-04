Coronavirus: dans l'Yonne les malades du cancer toujours accompagnés par l'association Cap Saint Martin

L'accompagnement des malades du cancer et de leurs proches se poursuit à distance à l 'association Cap St Martin, située à St Martin sur Ouanne. Des ateliers artistiques et des soins sont proposés aux adhérents par téléphone ou par internet.

A St Martin sur Ouanne à l'ouest d'Auxerre, l'association Cap St Martin accueille une centaine d'adhérents à l'année pour leur proposer des activités, des soins et une écoute.

Avec le confinement, elle a dû fermer ses locaux. Et immédiatement l'objectif a été de ne pas laisser les malades et leur proches dans l'isolement dans cette période compliquée. C'est ce qui a motivé les bénévoles et les prestataires de l'association à proposer des ateliers à distance explique Sandrine Maurice , administratrice de Cap St Martin. "On a mis en place notamment par facebook, tout un travail d'atelier créatif. Ça peut être autour du dessin, du collage ou encore d'un poème. "

"On se dit qu'on est pas tout seul" : Jocelyne

Une partie des soins est également proposé par téléphone ou par internet. C'est une véritable respiration pour Jocelyne , 65 ans , qui poursuit un long traitement contre son cancer, et qui d'ordinaire se rend régulièrement dans les locaux de l'association." C'est un moindre mal. Et puis on se dit qu'on est pas tout seul. Là par exemple, j'espère avoir un rendez vous pour un cours de sophrologie à distance. J'ai besoin de ces techniques pour m'apaiser."

"Les malades c'est notre famille" : Gérard Lécole le président de l'association

Les bénévoles aussi restent actif durant cette période, comme l'explique Gérard Lécole le président de l'association. "Nous les bénévoles, on connait les malades fragiles psychologiquement. Et on les appelle régulièrement pour discuter avec eux. C'est notre famille en fait."

L'association Cap Saint Martin propose des activités et des soins à distance aux malades du cancer Copier

Et avec cette période d'isolement qui se prolonge , la demande les malades sera certainement encore plus importante dans les jours à venir.