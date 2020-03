Coronavirus dans la Loire : "On se prépare à une évolution des consignes" dit le directeur académique

Les mesures se durcissent pour enrayer l'épidémie de coronavirus. La France est toujours au stade 2, mais le 3e niveau pourrait arriver rapidement. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont d'ores et déjà interdits. Certains départements ont fermé leurs écoles, collèges et lycées pour les 15 prochains jours. Ce n'est pas le cas de la Haute-Loire, ni de la Loire, où 6 cas sont pour l'instant répertoriés. Notre invité à 7h50 pour faire le point : Jean-Pierre Batailler, le directeur académique des services de l'éducation Nationale dans la Loire.

La rentrée se déroule normalement ?

Oui, toutes les écoles et tous les collèges et lycées ouvrent leurs portes ce matin.

Ce n'est pas le cas dans d'autres départements. A quel moment faudra-t-il prendre la décision de fermer les établissements scolaires ?

Cette décision est prise par le Préfet qui est en lien continu avec l'Agence Régionale de Santé. Ce sont eux qui nous diront si nous ne sommes plus dans des situations de cas isolés et s'il faut prendre des mesures plus importantes. Nous n'avons pas notre mot à dire et c'est logique. Nous sommes dans le cas d'une épidémie et ce sont les professionnels de santé qui déterminent ce qui est important ou pas et c'est le Préfet qui arrête la décision, en relation avec nous pour qu'il y ait une continuité de service. Nous sommes associés à des réunions. Un point quotidien est fait est transmis à tous les services de l’État.

Le stade 3 parait inéluctable. Vous vous y préparez ?

On se prépare. Les écoles et les établissements scolaires se préparent à une évolution éventuelle des consignes. Si les professionnels de santé et le préfet décident qu'ils faut les fermer, c'est une décision sage. Si on commence à remettre en cause les décisions des professionnels ça va devenir difficile. Mais on se prépare. Le ministère a mis en place une plateforme de suivi. D'autre part les établissements scolaires, collèges et lycées ont des liens étroits, via le numérique, avec les familles et les élèves. On a des outils pour permettre aux élèves de continuer à avoir des cours.

Passez-vous le message aux établissements de limiter les sorties scolaires ?

Oui. Les voyages à l'étranger sont reportés. Sur les zones considérés comme des foyers épidémiques, il n'y a pas de voyage organisé. Là aussi c'est au cas par cas, avec le ministère de l'Intérieur et l'ARS qui nous disent ce qui est possible de faire ou pas. Le ministère de l'éducation nationale prend ensuite la décision en fonction de cela.