Coronavirus : le Chambon-Feugerolles (Loire), pire taux d'incidence de France

Six communes de la Loire font partie des 20 villes françaises de plus de 10.000 habitants les plus touchées par le virus. En première position, on retrouve même le Chambon-Feugerolles, avec un taux d'incidence à 1.400 pour 100.000 habitants.

C'est un classement édifiant, à partir des données de Santé Publique France. 20 villes françaises de plus de 10.000 habitants, où le virus circule le plus vite, et parmi elles six communes de la Loire.

Le classement des 20 villes françaises les pus touchées par le coronavirus - France Info

En première position, avec un taux d'incidence de près de 1.400, on trouve le Chambon-Feugerolles. Suivent ensuite Firminy (8ème), Rive-de-Gier (12ème), Saint-Etienne (13ème), et Saint-Just-Saint-Rambert (17ème) juste devant Saint-Chamond. Pour toutes ces communes, le taux d'incidence se situe entre 800 et 1.000, alors que les services des hôpitaux sont depuis plusieurs jours sous très grande tension.

Dino Cinieri, le député de la circonscription du Chambon-Feugerolles, est lui-même confiné depuis son test positif au coronavirus il y a une semaine.

Au 22 octobre, 451 personnes étaient hospitalisées dans la Loire, dont 58 en hospitalisation.