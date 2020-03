Coronavirus : dans la Manche, les hôpitaux se préparent au développement de l'épidémie

Alors que l'épidémie de Covid-19 promet de prendre de l'ampleur dans les jours à venir, les hôpitaux de la Manche prennent des mesures pour accueillir les patients atteints et limiter les risques de contamination.

La principale difficulté pour les soignants dans les semaines à venir sera de jouer un double rôle : prendre l'épidémie de coronavirus à bras le corps, tout en continuant à soigner les patients atteints d'autres pathologies.

Les hôpitaux de la Manche, à Cherbourg, Saint-Lô et Avranches-Granville, sont prêts à passer à la vitesse supérieure. Le centre hospitalier du Cotentin ont installé un parcours fléché pour les personnes identifiées comme "à risque", afin de pouvoir les isoler et permettre une prise en charge spécifique. Les douze lits de réanimation sont prêts à accueillir d'éventuels patients.

A Saint-Lô, les potentiels malades du Covid-19 doivent appeler le 15 et sont accueillis sur rendez-vous dans un bâtiment à côté des urgences. Dans le sud-Manche, un service de gastro-entérologie devait déménager de Granville à Avranches. Déménagement suspendu : les locaux prévus à Avranches sont désormais réservés au coronavirus. Les différents hôpitaux ont préparé leurs chambres à sas et répertorié le matériel.

La question des moyens humains est cruciale. Dans le cadre du plan blanc, tout le personnel peut être réquisitionné. Mais si les soignants sont capable de se mobiliser massivement sur 24 heures ou quelques jours, il faut aussi se préparer à une situation durable.

Main d'oeuvre

Comment assurer un roulement des équipes si l'épidémie se prolonge, alors même que l'hôpital public traverse depuis des mois une crise historique ? Les syndicats s'interrogent. Au centre hospitalier d'Avranches-Granville, "la fatigue est déjà là, soupire-t-on à Force ouvrière, on est à flux tendus à longueur de temps."

Pour s'assurer d'avoir du personnel à disposition, des congés sont annulés, de jeunes retraités rappelés, comme l'a reprécisé Emmanuel Macron jeudi. Mais si les écoles sont fermées, comme à Sartilly, certains soignants devront rester chez eux faute de solution de garde. "Tout le monde se pose beaucoup de questions. Sur le long terme, nous sommes inquiets," déclare un syndicaliste, avant d'ajouter : "nous sommes des soignants, donc on met ça de côté et on va au charbon."

Les soignants misent sur la sensibilisation et le civisme de la population pour que la propagation du virus reste gérable. "Chacun est responsable," conclut un représentant syndical à Cherbourg.