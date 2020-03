Coronavirus : dans la Méditerranée, les activités nautiques sont maintenant interdites

De nombreux plaisanciers se demandaient si les sorties en mer en étant isolé étaient autorisées. La réponse est officiellement non selon un décret publié lundi. En raison de l'épidémie de coronavirus, la préfecture maritime de la Méditerranée a annoncé qu'elle interdisait toutes les activités nautiques dans la Méditerranée.

Une amende de 135 euros

Pour les contrevenants, les sanctions "seront les mêmes qu’à terre" prévient le communiqué publié sur Twitter. C'est à dire 135 euros d'amende, selon l'annonce d'Edouard Philippe le Premier ministre ce mercredi. Plus non plus de kite surf à Martigues, de paddle à La Ciotat ou de kayak dans les calanques : avec ce décret la préfecture maritime interdit toutes les activités de plaisance, de tourisme ou de loisirs nautiques dans la mer Méditerranée jusqu'au 31 mars.

Les seuls bateaux autorisés sont ceux dont l'activité est liée a la pêche professionnelle ou bien au transport de passagers, si ces derniers ont une autorisation (en allant au travail par exemple). Selon la préfecture maritime de la Méditerranée, ces mesures permettent de préserver les moyens de secours en mer pour les dédier plus spécifiquement à d'éventuelles interventions sanitaires liées à l'épidémie.