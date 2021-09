Coronavirus : dans le Bade-Wurtemberg, de nouvelles restrictions pour les non-vaccinés

Une nouvelle réglementation Covid-19 entrera en vigueur dans le courant de la semaine prochaine dans le Bade-Wurtemberg. Des restrictions particulières sont prévues pour les personnes non vaccinées.

Dans la région du Bade-Wurtemberg, la nouvelle réglementation Covid-19 annoncée fin août, devrait entrer en vigueur en milieu de semaine prochaine a fait savoir le Land dans un communiqué. Selon la situation sanitaire, les personnes non vaccinées feront l'objet de restrictions particulières.

Deux nouveaux seuils d'alerte

Le calendrier exact de ces nouvelles mesures "dépendra de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection contre les infections au niveau fédéral" précise le communiqué du Bade-Wurtemberg. Elle précisera également les seuils d'alerte à partir desquels des restrictions seront imposées aux personnes non vaccinées.

Pour le moment, le Bade-Wurtemberg définit ces deux seuils selon les critères suivants :

Niveau d'alerte 1 (Warnstufe) : l'incidence de l'hospitalisation à 7 jours (c'est-à-dire le nombre de patients Covid-19 admis à l'hôpital pour 100.000 habitants les sept derniers jours) atteint ou dépasse 8 ou bien atteint ou dépasse les 250 patients Covid-19 dans les unités de soins intensifs.

l'incidence de l'hospitalisation à 7 jours (c'est-à-dire le nombre de patients Covid-19 admis à l'hôpital pour 100.000 habitants les sept derniers jours) atteint ou dépasse 8 ou bien atteint ou dépasse les 250 patients Covid-19 dans les unités de soins intensifs. Niveau d'alerte 2 (Alarmstufe) : l'incidence de l'hospitalisation à 7 jours atteint ou dépasse 12 ou bien atteint ou dépasse les 390 patients Covid-19 dans les unités de soins intensifs.

Un accès restreint aux lieux publics

Selon la situation sanitaire, de nouvelles mesures entreront en vigueur pour les non-vaccinées comme l'expliquent également nos collègues de la SWR : au premier niveau d'alerte, ils devraient présenter un test PCR négatif pour fréquenter un lieu accueillant du public, comme un restaurant ou un cinéma par exemple.

Au deuxième niveau d'alerte, les personnes non vaccinées n'auraient même plus le droit d'aller dans ces lieux. "Ces nouvelles restrictions sont aussi faites pour les protéger" explique le ministre de la santé du Bade-Wurtemberg, Manfred Lucha, "les chiffres des hôpitaux du Bade-Wurtemberg nous montrent que plus de 90 % des personnes en soins intensifs faisant une forme grave du Covid-19 sont les non-vaccinés."

Des exceptions sont prévues pour les femmes enceintes, les enfants et les adolescents ou les personnes ne pouvant pas être vaccinées pour raison médiale. Jeudi 9 septembre, l'incidence de l'hospitalisation à 7 jours était de 2,31 et 171 patients Covid-19 étaient traités dans des unités de soins intensifs.