Coronavirus dans le Berry : un habitant sur cinq est vacciné

Depuis les premiers jours de la vaccination contre le coronavirus, l'Indre et le Cher ont toujours été en avance sur les autres départements du Centre-Val de Loire. Il est donc naturel que le Berry soit le premier à franchir la barre symbolique des 20% de vaccinés contre la Covid-19, selon des données de Santé Publique France arrêtées au 13 avril au soir. Parallèlement à ce cap d'un habitant sur cinq vacciné, un autre nombre symbolique est franchi puisque plus de 100.000 habitants de l'Indre et du Cher ont eu au moins une première injection.

16,9% des habitants du Centre-Val de Loire ont reçu une première dose de vaccin. C'est exactement le taux de vaccination au niveau national. Le Cher est à 19,7%, l'Indre à 20,6%. L'Indre pointe à la 20e place des départements en France où la vaccination de la population est la plus avancée. 103.105 habitants de l'Indre et du Cher ont reçu au moins une dose de vaccin, 58.283 personnes dans le Cher, 44.822 dans l'Indre. 8% des habitants du Berry ont reçu une deuxième dose de vaccin.

Des vaccinations importantes chez les plus de 70 ans

L'Indre et le Cher font cause commune dans la vaccination, avec des chiffres très proches chez les séniors. Deux tiers des plus de 80 ans ont été vaccinés, trois quart des 75 à 79 ans, et la moitié des 69 à 74 ans, les populations les plus fragiles, ciblées dans la campagne de vaccination par le gouvernement. Le Berry restera-t-il en avance? La question mérite d'être posée à l'heure où les vaccinodromes vont se développer partout en France, sauf notamment dans l'Indre et le Cher.

Avec quel vaccin?

Avec la polémique liée ces dernières semaines sur l'AstraZénéca, le choix du vaccin devient la deuxième question dans les conversations : "quand es-tu vacciné? Avec quel vaccin?" Santé Publique France fournit également cette donnée, ce qui nous permet de dire que le Pfizer-BioNTech est le vaccin le plus utilisé dans le Berry et très nettement. Suit le vaccin AstraZénéca (pour la première injection car il n'y a quasiment pas eu de deuxième dose au 13 avril). Le vaccin Moderna est toujours très peu utilisé faute de stock.

Dans le détail, département par département, quasiment 40.000 injections ont été faites dans le Cher avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Dans l'Indre, quasiment aucune injection n'a été faite avec le Moderna, seulement utilisé 574 fois pour près de 45.000 vaccinations.