Coronavirus dans le Berry : un adulte sur deux désormais primo-vacciné

Avec la fin du quatrième confinement, des réouvertures de commerces, restaurants, bars, cinémas et musées, les indicateurs sont scrutés par les scientifiques. Dans l'Indre et le Cher, on peut parler de données encourageantes. La baisse du taux d'incidence est quasi régulière depuis la mi-avril, soit plus d'un mois. On atteint des niveaux très bas, moins de 100 cas pour 100.000 habitants selon les données de l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire au 25 mai.

Après une pression hospitalière assez importante en Centre-Val de Loire à fin mars-début avril (sans être saturée), avec plus de 200 personnes hospitalisées en réanimation, le nombre de personnes en soins critique continue de baisser, pour être à peine au-dessus des 100 en réanimation sur l'ensemble de la région.

Un adulte sur trois totalement vacciné dans le Berry

38,2% des habitants du Cher ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, 40,4% dans l'Indre. Des résultats de couverture vaccinale au-dessus de la moyenne nationale (34,4%), comme depuis le lancement de la vaccination en France fin décembre. Mais ces taux de vaccination englobent les mineurs, les moins de 18 ans qui ne sont pas encore concernés. Ramenée à la population adulte (de plus de 18 ans), la couverture vaccinale franchie un cap symbolique dans le Berry, avec 50% de primo-vaccinés. Sur près de 400.000 adultes dans l'Indre et le Cher, 132.000 ont reçu la deuxième dose, soit quasiment un habitant sur trois.