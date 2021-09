Coronavirus : dans le Finistère, les 12-17 ans peuvent désormais être vaccinés sur le temps scolaire

C'est une sortie scolaire pas comme les autres qui sera proposée tout le mois de septembre aux collégiens et lycéens du Finistère : un déplacement au centre de vaccination le plus proche. Le préfet a présenté ce lundi à Brest les contours de l'opération, qui repose sur un partenariat avec l'Éducation nationale. Chacun des 143 établissements du secondaire recevra des créneaux dans l'un des 14 centres de vaccination du département. Et sera chargé d'informer les familles, de faire remplir questionnaires de santé et autorisations parentales avant d'organiser un déplacement groupé.

Je vais pouvoir sortir et faire ce que je veux

Ce lundi, des élèves du collège Sainte-Marie de Guilers et du collège Camille-Vallaux du Relecq-Kerhuon étaient les premiers à bénéficier du dispositif, au centre de vaccination du Parc des expositions de Penfeld. "C'est pratique, car ma mère n'a pas eu le temps de m'amener pendant les vacances, explique Lucie. C'est cool parce que le 30 septembre j'avais peur de ne plus pouvoir sortir !" Anna devait se faire vacciner le 13 septembre. Grâce à son collège, elle pourra avoir son pass sanitaire un peu plus tôt, soit début octobre. Un soulagement pour cette élève de 5e : "ça fait du bien car je sais qu'après je vais pouvoir sortir, faire ce que je veux, aller au cinéma." L'argument de la liberté permise par le fameux QR code est unanimement cité par les ados. Kylian veut lui aussi pouvoir "sortir et s'amuser".

Certains ont de très bonnes raisons de n'avoir pas encore reçu d'injection, près de trois mois après l'ouverture de la vaccination aux adolescents."J'ai eu douze ans il y a deux jours, donc je ne pouvais pas le faire avant", sourit Yasmine, qui a tenu à se faire accompagner de sa meilleure copine pour la piqûre : "ça fait moins peur quand on est avec nos amis !"

Près de 10.000 jeunes encore à vacciner

Tous se sont vus offrir un petit goûter avant de repartir au collège. "Le cahier des charges prévoit que chaque groupe reste maximum une heure" précise Jean-Paul Mongeat, le directeur délégué de l'ARS Bretagne dans le Finistère.

L'opération doit durer jusqu'à la fin du mois et permettre d'accélérer la couverture vaccinale des adolescents. Il reste environ 9.700 jeunes de 12 à 17 ans à vacciner dans le département, où 82% des adolescents ont déjà reçu au moins une dose, nettement plus que la moyenne nationale (64%).