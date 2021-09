Port du masque en extérieur : des assouplissements dans le Gard

Les chiffres du Covid s'améliorent dans le Gard depuis plusieurs semaines. La préfecture a donc décidé d'adapter le port du masque en extérieur jusqu'au 6 octobre 2021. Il n'est plus obligatoire dans la rue, mais seulement dans des cas bien précis.

La situation sanitaire s'améliore de jour en jour dans le Gard : le taux d'incidence (le nombre de cas pour 100 000 habitants) est de 83 ce vendredi 24 septembre. Il était à plus de 400 il y a encore un moins. Dans les hôpitaux du département aussi, les chiffres sont meilleurs. Par conséquent, la préfecture du Gard assouplit les règles concernant le port du masque, notamment en extérieur.

Il n'est plus obligatoire dans la rue, mais seulement dans des cas bien précis :

dans les marchés de plein-air alimentaires et non-alimentaires, les brocantes et vide-greniers, foires et fêtes foraines ainsi que les ventes au déballage

pour tout rassemblement public générant un rassemblement important de population, comme les festivals, les concerts en plein-air et les évènements sportifs de plein-air

dans les espaces d’attente des transports en commun terrestres et aériens (abris bus, aérogares, quais des gares, quais des voix de tramways)

dans les espaces et les files d’attente à l’extérieur des établissements recevant du public

Toutes les personnes âgées de plus de 11 ans sont concernées par ces mesures, exceptées celles et ceux qui pratiquent une activité sportive. En intérieur, le masque reste obligatoire dans les établissements recevant du public et les transports en commun.