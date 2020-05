Coronavirus dans le Grand Est : huit foyers épidémiques identifiés mais la maladie est toujours en recul

L'ARS Grand Est confirme que le Covid-19 est en recul dans la région. L'agence régionale a toutefois détecté huit clusters, des foyers épidémiques de trois à seize cas confirmés, en Moselle, dans le Bas-Rhin, la Meuse et la Haute-Marne.

Une semaine après le début du déconfinement, la tendance de l'épidémie de coronavirus est toujours à la baisse dans le Grand Est. En revanche, la politique de tests intensive révèle des foyers épidémiques ou clusters.

Selon les données du 18 mai, communiquées par l'Agence régionale de santé du Grand Est, la proportion de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 est inférieure à 6%, signe d'une circulation limitée du virus. Il y a 2.800 personnes hospitalisées (-6 par rapport à la veille), 233 malades en réanimation (-1) pour une capacité initiale de 471 lits.

Pour la première fois, l'ARS a parlé de nouveaux clusters dans le Grand Est. Selon la terminologie officielle, on parle de foyer épidémique à l'apparition "d’au moins trois cas confirmés ou probables, dans une période de sept jours, appartenant à la même communauté ou ayant participé à un même rassemblement de personnes, qu’elles se connaissent ou non."

Les clusters identifiés dans le Grand Est ce mardi vont de trois à seize cas cumulés. Le plus important foyer épidémique concerne un établissement pour personnes âgées en Moselle. La Moselle compte un autre foyer épidémique de huit cas dans une "emprise militaire". Le Bas-Rhin compte dix cas dans un établissement pour personnes handicapées et cinq autres dans une maison de retraite. Les autres foyers concernent la Meuse et la Haute-Marne.

Le tableau des foyers épidémiques dans le Grand Est au 19 mai. - ARS Grand ESt

Pour éviter une nouvelle vague de contamination, des brigades sanitaires ont été mises en place. Les médecins testent les personnes qui ont des symptômes et si elles sont positives au Covid, une brigade sanitaire est chargée d'identifier les cas contacts. On s’appelle ça "le traçage". Le but est de casser les chaines de contamination.

Depuis le 13 mai, 537 patients ont été testé positifs dans le Grand Est par ce biais. Le dispositif de traçage a permis de joindre un peu moins de 1.200 personnes contacts avec un taux d'échec (refus d'être pris en charge) très faible, autour d'1%.

Les personnes devant être isolées souhaitent le plus souvent rester à domicile. En revanche, dans le Bas-Rhin, deux d'entre elles ont fait le choix de résider à l’extérieur. Elles sont hébergées à l'hôtel.