Coronavirus dans le Grand Est : mars 2021, une situation à nouveau "préoccupante"

Les autorités sanitaires se disent engagées dans une "course contre la montre" dans le Grand Est. Lors d'une conférence de presse ce lundi, les représentants de l'ARS et Santé Publique France ont indiqué que les taux d'incidence et les hospitalisations pour Covid étaient en hausse.