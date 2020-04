Coronavirus dans le Haut-Rhin : les maires en première ligne pour rassurer la population

Les maires des communes se retrouvent en première ligne dans cette épidémie de coronavirus. C'est surtout vrai dans le Haut-Rhin qui a enregistré 567 décès à l'hôpital selon les derniers chiffres de Santé Publique France publiés le samedi 25 avril. Par exemple, à Altkirch, la commune qui abrite un hôpital et un Ehpad a comptabilisé 70 décès pour le seul mois de mars. C’est trois fois plus qu’habituellement.

Le maire, Nicolas Jander, également conseiller départemental, s’adresse chaque soir à ses administrés via les réseaux sociaux. "Les habitants ont besoin qu'on leur explique ce qu'il se passe, le sens des mesures que nous prenons, et aussi qu'on les rassure. C'est le but des vidéos que je diffuse" dit-il.

Le respect des règles du confinement

"Il y a des inquiétudes bien sûr, des interrogations, et en même temps une forme de discipline parce que dans le sud du département, les gens ont pris conscience très tôt que la situation était grave. Je n'ai aucun problème pour faire respecter les règles du confinement qui pourtant sont contraignantes".