Coronavirus dans le Morbihan : huit nouveaux cas et des changements pour les enseignants

L'agence régionale de santé de Bretagne fait état de 81 cas de coronavirus confirmés dans la région ce mardi 10 mars selon le dernier bilan publié à 18h. La majorité de ces patients se trouvent dans le département du Morbihan. Selon la préfecture du Morbihan, 63 cas ont été détectés, huit de plus ce mardi 10 mars.

Six de ce huit nouveaux cas ont été recensés dans le foyer épidémique d'Auray qui comprend les communes de Auray, Crac’h, Brec’h, Carnac, Saint-Philibert, Landévant, Pluvigner et Saint-Anne-d’Auray. Deux autres cas ont été détectes dans des communes isolées, un cas à Locmariaquer et un autre à Vannes.

Le personnel scolaire invité à retourner au travail

Le ministère de l'éducation nationale indique par ailleurs que les mesures d'interdiction de déplacement évoluent pour les personnels des établissements scolaires qui habitent les foyers épidémiques. Ils doivent se rendre dans leur établissement si celui-ci est situé hors "cluster". Ceux qui résident et travaillent dans les communes des clusters peuvent aller travailler selon les sollicitations de leur direction.

Les élèves habitant les foyers épidémiques et les communes qui les jouxtent ne doivent pas se rendre dans leur école, collège ou lycée.

Pour rappel, les communes appelées "Cluster" ou foyer épidémique sont Auray-Crac'h-Brec'h-Carnac-Saint-Philibert-Saint-Anne-d'Auray, Landévant, Pluvigner, La Trinité-sur-Mer et Saint-Pierre Quiberon.

Les communes jouxtant les clusters sont : Quiberon, Plouharnel, Locmariaquer, Pluneret, Ploemel, Erdeven, Locoal-Mendon, Plumergat, Landaul, Nostang, Languidic, Baud, Camors, La Chapelle-Neuve et Brandivy