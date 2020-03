Coronavirus : dans le Nord, des généralistes ferment leur salle d'attente

Il est difficile dans les cabinets médicaux souvent exigus de mettre en place des mesures barrières contre le coronavirus, notamment une distance d'1 mètre entre chaque personne. Les salles d'attente ferment, la consultation se fait uniquement sur rendez-vous et de préférence par téléphone.

Si l'on pense avoir contracté le virus, ce médecin odémie de coronavirus. Beaucoup ont décidé de fermer leur salle d'attente et de ne plus prendre de patient de façon spontanée à leur cabinet. A Villeneuve d'Ascq, le docteur John Favre privilégie la téléconsultation notamment pour les cas suspects de Covid-19 :

Hier soir, je n'avais que deux téléconsultations et j'en suis déjà à 12 en milieu d'après-midi. La téléconsultation explose.

Des patients suspects qui ne nécessitait pas d'examen clinique parce qu'ils sont jeunes, en bonne santé et sont capables de rappeler en cas de souci.

Fermeture par précaution de la salle d'attente

Si ce médecin a décidé, avec les autres praticiens de son cabinet, de fermer la salle d'attente et de recevoir directement dans sa salle d'examen les patients sur rendez-vous, c'est parce qu'il était devenu impossible d'appliquer les dernières recommandations d'hygiène tombées dans le week-end : "la nécessité d'aération, de distance entre les gens et ce que l'on connaît de notre patientèle : sa capacité à remplir la salle d'attente et à être extrêmement conviviale".

Que faire si l'on tombe malade ?

Si l'on pense avoir contracté le Covid-19 mais que l'on ne présente pas d'urgence particulière ou si l'on a contracté une autre maladie (parce que d'autres virus circulent), voici quelques conseils

