Coronavirus : dans le nord-est des Landes, plus de 650 personnes inscrites pour se faire dépister

Opération d'ampleur lancée ce mardi sur la communauté de communes des Landes d'Armagnac. Opération de dépistage au Covid-19, après la découverte de plusieurs cas dans le secteur. L'Agence Régionale de Santé veut casser les chaines de transmission du virus.

Tous les habitants des 27 communes du territoire des Landes d'Armagnac sont donc invités à venir se faire tester gratuitement, sur rendez-vous, soit à la maison de santé de Gabarret cette semaine, ou à celle de Roquefort la semaine prochaine. Attention, il faut impérativement s'inscrire au 05.58.46.20.20.

Une des entrées de la maison de santé de Gabarret © Radio France - Valérie Mosnier

L'opération a donc commencé ce mardi 2 juin, à la maison de santé de Gabarret où le biologiste, Patrick Palacin, et sa secrétaire sont installés dans l'une des salles de consultation. Equipé d'une visière, d'un masque, d'une charlotte et d'une blouse, il reçoit les habitants, eux aussi masqués, qui se sont préalablement inscrits comme Sylvie, qui travaille au CIAS au contact de personnes âgées, "je préfère me faire dépister, on ne sait jamais".

Pour ce premier jour de dépistage gratuit, l'organisation semble bien fonctionner. Très peu d'attente, entrée par l'une des deux portes principales et sortie par l'arrière de la salle de consultation pour éviter les croisements. "C'est bien, parce qu'il n'y a pas d'attente et on peut s'organiser avec les horaires de travail" rajoute Sylvie.

Les rendez-vous sont sont fixés toutes les cinq minutes. Des jeunes, des moins jeunes viennent se faire dépister, pour se rassurer, voulant protéger leurs proches et parfois leur employeur. Le nouveau maire de Losse, Bruno Lacoste, a lui aussi fait le déplacement : "Etant donné que nous avons eu un cas, et que j'ai demandé à tout le personnel communal de venir se faire dépister, je pensais normal de montrer l'exemple. Je pense que c'est un acte de civisme de la population de venir le faire pour voir comment peut se propager le virus, et participer à le stopper."

Les tests sont mis dans des tubes, puis envoyés à Bordeaux pour analyses © Radio France - Valérie Mosnier

On vient également se faire tester en famille, comme Chantal venue avec son fils et son mari : "Mon fils va dans un centre pour adultes handicapés, tous les mardis. Moi je vais faire mes courses, je vais à la pharmacie. Je fais attention, parce que je suis diabétique... Puis, bon... On a peur quand même." Son mari, Aimé, redoutait ce test, après avoir vu des reportages à la télé, "ça me faisait peur, je ne voulais pas le faire. Mais, comme ma femme est diabétique, je suis obligé de suivre (sourire). C'est fait et comme ça, elle sera rassurée".

Le test avec l'écouvillon, pas toujours agréable... © Radio France - Valérie Mosnier

Pour être entièrement rassurés, Aimé, Chantal, Sylvie et les autres, vont devoir attendre le résultat, qui doit arriver rapidement explique Patrick Palacin : "Par exemple, on termine la campagne du jour à 15h, on va ramener les prélèvements à Mont-de-Marsan, qui vont partir sur le plateau technique d'Exalab à Bordeaux dans la nuit. On devrait avoir le résultat le lendemain avant midi."

En cas de test positif la personne sera appelée directement. Les autres recevront la réponse par courrier.

Des entrées et des sorties différenciées pour éviter que les patients se croisent © Radio France - Valérie Mosnier

Plus d 650 personnes déjà inscrites

L'Agence Régionale de Santé tablait sur environ 500 tests. Ce sont plus de 650 personnes qui avaient déjà pris rendez-vous ce mardi midi, dont plus de 360 pour la maison de santé de Gabarret cette semaine. Face à cet afflux de demandes, l'ARS a d'ailleurs vite réagi en rajoutant au programme cette journée de mercredi et il est fortement envisagé également d'étendre les tests à vendredi. A Roquefort, 280 personnes sont déjà notées sur les listes alors que les prélèvements n'ont lieu que la semaine prochaine, lundi et mercredi. Là aussi, il est possible que les plages horaires soient étendues, "on ne s'interdit rien" dit-on à l'ARS. Aujourd'hui, les rendez-vous sont pris toutes les cinq minutes, le biologiste, en charge des prélèvements, explique qu'il pourrait raccourcir un peu ces délais dans la mesure où le test dure à peine une minute, et de façon à pouvoir tester tous ceux qui le souhaitent.