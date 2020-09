Coronavirus : dans le Rhône, le préfet durcit encore les mesures pour freiner l'épidémie

Le préfet du Rhône Pascal Mailhos a annoncé ce lundi une série de nouvelles mesures, afin de freiner la circulation inquiétante du coronavirus dans le département, alors que les autorités sanitaires notent une "dégradation rapide" de la situation sanitaire locale. En préambule de cette conférence de presse, le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes Jean-Yves Grall a expliqué que 111 patients Covid sont actuellement hospitalisés en réanimation dans la région, contre 16 personnes seulement un mois plus tôt.

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes fait état de 43 décès de patients atteints du Covid-19 depuis le début du mois de septembre, alors qu'il n'y avait "plus aucun décès en juillet et août". Souhaitant "éviter à tout prix un reconfinement", le préfet du Rhône affirme que les mesures actuelles "ne suffisent pas" et qu'elles doivent être renforcées comme "à Nice, Bordeaux et Marseille".

Le préfet du Rhône a d'abord annoncé que l'obligation du port du masque, en vigueur à Lyon et à Villeurbanne, est étendue à 10 communes du Rhône de plus de 10 000 habitants, à partir de ce mardi à 6h du matin.

Les grands rassemblements organisés dans le Rhône vont être limités à 1 000 participants à partir de demain, contre 5 000 précédemment. La foire de Lyon ne pourra pas se tenir, annonce la préfecture.

"Je pourrais être amené à prendre des mesures plus fermes comme cela a été fait dans certaines autres villes" Pascal Mailhos, préfet du Rhône

Les visites en Ehpad dans le Rhône et dans la métropole de Lyon seront "désormais limitées à deux par semaine et par résident", a également annoncé le préfet du Rhône, qui appelle au maintien des règles actuelles dans les bars et les restaurants, sans annoncer de nouvelles restrictions à ce stade. "Je pourrais être amené à prendre des mesures plus fermes comme cela a été fait dans certaines autres villes", prévient-il.

À Lyon et dans l'ensemble des communes du Rhône, la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique seront interdites entre 20 heures et 6 heures dès demain. Les rassemblements privés de plus de 10 personnes sont déconseillés par les autorités.

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a enfin annoncé l'ouverture de centres de dépistage destinés aux personnes prioritaires à Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, ainsi que dans l'Ain, le Puy-de-Dôme, l'Isère et la Loire.