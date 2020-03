Coronavirus : dans le sud-Manche, l'hôpital de Pontorson lance un cri d'alarme

Dans le sud-Manche, l'hôpital de Pontorson a fait les comptes et sera bientôt à court de masques pour faire face à l'épidémie de coronavirus. "Si on les distribue normalement à tous nos soignants, on ne tient pas plus de deux-trois jours", raconte Pascal Loreille, responsable médical de l'établissement.

"Nos soignants, et je les comprends, sont très à la demande de masques, mais on ne peut pas leur en fournir. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, les tiroirs sont vides"

Il lance un "cri d'alarme aux entreprises, aux écoles fermées ou aux mairies qui ont des stocks" à en faire don. "Je ne sais qu'on n'est pas les seuls à être dans la misère, mais on va très rapidement se trouver en grande difficulté", ajoute-t-il.

Un service psychiatrie et un Ephad

La faute notamment à une commande de 5.000 masques en retard. "On n'a pas de service de réanimation, mais on a une centaine de lits en psychiatrie avec des patients compliqués à gérer que nous ne pouvons pas envoyer ailleurs", explique ce médecin.

Le centre hospitalier de l'Estran compte aussi un Ephad, avec près de 300 résidents. "On a réussi à n'infecter personne pour l'instant, mais je ne sais pas combien de temps on va pouvoir tenir."

Si vous avez des stocks de masques, vous pouvez vous rapprocher de l'hôpital de Pontorson au 02 33 60 72 00.