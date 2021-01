Coronavirus : dans le Var, la vaccination démarre cette semaine à Hyères

La campagne de vaccination anti-Covid doit démarrer d'ici la fin de semaine dans les Ehpad publics du Var. Les vaccins, qui doivent arriver ce mardi 5 janvier, seront d'abord livrés dans 3 "établissements témoins". Parmi eux : le Centre de gérontologie Riondet, rattaché à l’hôpital de Hyères (Var), où aura lieu la première piqûre d'ici vendredi.

En revanche, aucune date n'est pour le moment communiquée pour les maisons de retraite privées, majoritaires dans le département du Var. Plusieurs directeurs d'établissements ont raconté à France Bleu Provence "être dans le flou, sans aucune information" et n'ont pas démarré les enquêtes de consentement pour recueillir, avant la première piqûre, l'avis des résidents ou de leurs familles.

D'autres Ehpad prennent les devants comme ceux gérés par l'association Chemins d'Espérance à Ollioules (Canto Maï) et Toulon (La Rose des Vents). Francis Covato, directeur des deux établissements, explique avoir organisé plusieurs conférences avec des médecins pour parler du virus et du vaccin aux 185 résidents.

Le Varois poursuit : "Même si nous ne savons pas quand va démarrer la campagne de vaccination, nous sommes prêts. Nous avons constitué une équipe de trois infirmières et d'un médecin coordonnateur chargés de vacciner les résidents qui le souhaiteront. On a aussi préparé le lieu où seront stockées les doses. Elles arriveront d'abord à la pharmacie centrale de l'association qui les conservera dans des congélateurs à -80°. Ensuite, elle nous les enverra et _nous aurons 4 jours pour vacciner les résidents en maintenant les flacons entre 2 et 8 degrés._"

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, environ 60.000 personnes âgées hébergées ou hospitalisées dans 800 Ehpad et Unités de soins de longue durée sont potentiellement concernées par cette campagne de vaccination.