Coronavirus : dans les Deux-Sèvres, le taux d'incidence a quasiment triplé en une semaine

L'épidémie de covid-19 flambe dans les Deux-Sèvres. Le taux d'incidence et le taux de positivité sont très élevés d'après les chiffres de l'ARS sur la semaine entre Noël et le Nouvel an. Les hospitalisations sont en hausse.

La situation sanitaire se dégrade dans les Deux-Sèvres. Le taux d'incidence du covid-19 a été presque multiplié par trois en une semaine. 926 cas pour 100.000 habitants indique le dernier bulletin hebdomadaire de l'ARS sur la semaine du 25 au 31 décembre contre 325 la semaine du 18 au 24 décembre. Il y a une augmentation dans toutes les tranches d'âges mais elle est particulièrement élevée chez les 20-39 ans et sur tout le territoire sauf le Thouarsais.

L'agence régionale de santé note qu'il y a eu plus de tests réalisés, et plus de résultats positifs : 12,8% de positivité contre 5,6 la semaine du 18 au 24 décembre. Concernant les variants, Omicron semble prendre le pas sur Delta. Sur les résultats de criblage disponibles soit 705 sur 4261 tests positifs, plus de 70% ont présenté une des mutations associées au variant Omicron.

43 personnes hospitalisées pour covid

A l'hôpital, la situation se tend à nouveau. Neuf hospitalisations de plus en une semaine, soit au total 43 recensées dont six en réanimation. 35% des lits de réanimation sont occupés par des patients covid.

Quant à la vaccination, 13.600 Deux-Sévriens de plus ont reçu la dose de vaccin de rappel ce qui fait 38% de la population du département. C'est un peu moins que la moyenne de Nouvelle-Aquitaine. 81,5% ont reçu au moins une dose, et 80,5% ont un schéma vaccinal complet. Là, les taux sont légèrement supérieurs à la moyenne régionale.