Coronavirus : dans les Deux-Sèvres, les centres de vaccination affichent complet

Il n'est plus possible de prendre rendez-vous pour la vaccination contre le Covid-19 dans les Deux-Sèvres. Le planning des centres est plein par rapport aux doses attendues dans le département, ce qui représente "3000 vaccinations en moyenne par semaine jusqu'à mi-février", indique Laurent Flament, le directeur de l'Agence régionale de santé dans les Deux-Sèvres.

Autre conséquence : des centres de vaccination prévus dans certains territoires n'ouvrent pas, en tout cas pas de tout de suite. C'est le cas dans le Thouarsais, le bocage bressuirais, et le Mellois et le Saint-Maixentais.

Les gens sont déçus - Dany Grellier, le maire de Saint-André-sur-Sèvre

De quoi provoquer l'incompréhension de nombreux d'élus. "On préférerait qu'on nous dise dès le début ce n'est pas possible ou attendez, prenez le temps parce qu'on ne pourra pas fournir", lance Dany Grellier, le maire de Saint-André-sur-Sèvre. "Qu'on ne donne pas de faux espoirs. Les gens sont déçus, on le voit bien. J'ai un couple de personnes qui arrivent à 90 ans, la dame a une pathologie grave. Ils attendent que ça. Ce matin il a fallu leur dire que non, ce qu'on vous a dit la semaine dernière, ce qui était prévu, ce n'était pas vrai".

On n'avait pas la capacité de savoir qu'il y aurait cette telle adhésion de la population - Laurent Flament, directeur de l'ARS

"On n'avait pas la capacité de savoir qu'il y aurait cette telle adhésion de la population et une réservation de toutes les plages offertes en moins de 24 heures", répond Laurent Flament, le directeur de l'ARS 79.

"Je comprends la frustration ou la déception des personnes qui se sont mobilisées pour être en capacité d'ouvrir rapidement ces centres de vaccination. Ce travail là n'est pas perdu. Il sera utile au moment où nous aurons d'autres vaccins, d'autres laboratoires qui produiront en plus grand nombre ces vaccins", détaille Emmanuel Aubry le préfet des Deux-Sèvres. Le vaccin Moderna, l'autre vaccin autorisé en France, est prévu pour être disponible courant février dans le département.

L'injustice d'une répartition inéquitable des vaccins - Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres

Delphine Batho alerte sur une "campagne de vaccination à deux vitesses. A la pénurie nationale de vaccins s'ajoute l'injustice d'une répartition inéquitable", estime la députée des Deux-Sèvres dans un communiqué. Elle parle "d'une situation de fait créée selon le principe du "premier arrivé premier servi", au détriment des populations rurales. Les doses disponibles ont été affectées aux grands centres de vaccination" et demande que les prochaines doses allouées au département aillent dans les centres de vaccination ruraux.

3322 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dans les Deux-Sèvres.