Coronavirus : dans les Deux-Sèvres, le port du masque obligatoire en extérieur à certains endroits prolongé

Le port du masque en extérieur prolongé dans les Deux-Sèvres jusqu'au 5 janvier 2022 dans certains espaces et à certaines occasions. Cela concerne les marchés de Noël, les marchés de plein air, es espaces extérieurs accueillant des ventes au déballage et des rassemblements.les ventes au déballage, les rassemblements. Le masque reste également obligatoire aux abords des quais, gares et abri bus, sur les parvis des établissements scolaires et des accueil de loisirs. Et il est exigé pour le public des événements sportifs qui se dérouleront dans des zones susceptibles d’être des lieux de rassemblement et non soumises au pass sanitaire.

La préfecture rappelle que la vigilance "doit être maintenue" alors que la circulation virale reste à un niveau élevé, 261 cas pour 100.000 habitants. Le dernier bulletin hebdomadaire de l'ARS 79 indique que les enfants de 0 à 9 ans sont les plus touchés, puis les 10-19 ans et les 30-49 ans. Les hospitalisations sont en hausse, 29 en cours dans les Deux-Sèvres, c'est six de plus que la semaine précédente.

A quelques jours de jours de Noel, le préfet "appelle les Deux-Sèvriens à se faire dépister avant d'envisager tout regroupement familial et à lever le pied sur les événements festifs en intérieur comme les grands dîners entre amis".

Vaccination sans rendez-vous

La préfecture rappelle que des créneaux de vaccination sans rendez-vous ont été ouverts pour les 65 ans et + et les primo vaccinés. La prochaine est programmée le jeudi 16 décembre salle Jacques Prévert à Melle de 8h30 à 12h30.

Une opération de vaccination sans rendez-vous grand public est également organisée le vendredi 17 décembre dans la galerie commerciale du Géant de Chauray de 10h à 18h. Il s'agit du vaccin Moderna donc pour les plus de 30 ans uniquement.