La situation sanitaire continue de se dégrader dans les Deux-Sèvres. L'ARS constate une nouvelle augmentation des cas positifs au Covid-19 et le nombre d'hospitalisations bat des records.

Coronavirus : dans les Deux-Sèvres, toujours plus de cas et d'hospitalisations

"Les indicateurs sont très défavorables", indique Laurent Flament, le directeur de l'Agence régionale de santé dans les Deux-Sèvres dans son point de situation hebdomadaire de l'épidémie de coronavirus.

Les cas continuent d'augmenter. 894 nouveaux cas détectés la semaine du 4 au 10 janvier, soit une augmentation de 42%. Le taux d'incidence s'établit à 238 cas pour 100.000 habitants, 326 pour les plus de 65 ans. Les Deux-Sèvres sont toujours le département de Nouvelle-Aquitaine où le virus circule le plus.

Tout le territoire est concerné même si la hausse des cas est plus marquée en ce début 2021 sur le Niortais (taux d'incidence : 221 cas pour 100.000 habitants) et la Gâtine (taux d'incidence : 291 cas pour 100.000 habitants), "avec une augmentation de 40% des prélèvements effectués", précise le directeur de l'ARS.

Record d'hospitalisations

La situation continue également de se tendre dans les hôpitaux. A la fin de la semaine du 10 janvier, 128 hospitalisations Covid-19 étaient en cours, un niveau jamais atteint. Cela représente 47 hospitalisations de plus en une semaine, 77 de plus en deux semaines. Parmi ces 128 hospitalisations, six le sont en réanimation.

22 ehpad et quatre établissements accueillant des personnes en situation de handicap sont par ailleurs touchés par le covid-19 actuellement.

Le bilan des victimes aussi s'alourdit avec 18 nouveaux morts et le cap des 200 décès depuis le début de l'épidémie dépassé avec 203 décès enregistrés.