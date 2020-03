Coronavirus : dans les églises de la Vienne, on vide les bénitiers

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, demande aux prêtres et aux fidèles d'adopter quelques gestes de précaution. En pleine période de carême, il leur faut donc changer quelques habitudes et prendre des mesures, comme vider l'eau des bénitiers.

L'affiche est bien visible, collée en deux exemplaires à l'entrée de l'Eglise Saint-Porchaire de Poitiers (Vienne) : les "consignes liées au coronavirus" envoyées samedi 29 février par Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, pour limiter la propagation de l'épidémie.

Les consignes de Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers, face au risque d'épidémie de coronavirus. © Radio France - Céline Autin

Parmi ces consignes : vider les bénitiers, éviter de se serrer la main lors du geste de la paix pendant la messe, et ne plus donner la communion dans la bouche, mais dans la main des fidèles.

Des pratiques modifiées

Ces recommandations semblent bien accueillies par les paroissiens, même si elles paraissent exagérées à certains. Hilaire, lui, a trouvé d'autres gestes pour s'adapter : "un signe de croix sans eau bénite" quand il arrive à l'église, et lors du geste de la paix (habituellement, une poignée de main ou une bise durant l’eucharistie), "un sourire qui veut dire autant de choses".

Pour le père Norbert-Marie Sonnier, qui a dû expliquer ces mesures lors d'une messe dans la cathédrale de Poitiers, les nouvelles précautions permettent de "réinterroger des pratiques devenues des habitudes". En plein Carême, normalement, "on a davantage de célébrations, davantage de rencontres, donc il faut bien trouver autre chose." Il invite les fidèles à penser à la prière personnelle et à la lecture chez soi de la Bible : "c'est une nouvelle attitude spirituelle à adopter".

Les religions elles aussi en première ligne de la propagation

Ces recommandations de l'archevêque de Poitiers précèdent l'identification d'un nouveau foyer de l'épidémie, près de Mulhouse, suite à un rassemblement évangélique. A ce titre, les religions portent une responsabilité, reconnaît Norbert-Marie Sonnier : "Nous nous voyons tous les dimanches, dans les églises, forcément, on peut contribuer à propager l'épidémie." De fait, dans les diocèses de Beauvais (Oise) et de Vannes (Morbihan), les messes sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, les obsèques et les mariages célébrés en petit comité. "On a tout intérêt à ce que le coronavirus ne se diffuse pas", conclut le prêtre.