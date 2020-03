Coronavirus : dans les Ehpads de Côte-d'Or, "on ne veut pas céder à la panique"

Comment protéger les personnes âgées face au coronavirus ? On fait un tour en maison de retraite pour savoir quelles sont les mesures mises en place dans nos établissements en Côte-d'Or. Imad Sfeir est le directeur médical de lamutualité française de Bourgogne, qui gère seize Ehpads dans le département. Et pour lui, tout est mis en oeuvre pour empêcher le virus d'entrer dans les établissements :

"On est au stade 2, on s'adapte donc aux recommandations du ministère, on a mis en place des mesures-barrières comme on dit, pour éviter la transmission : à l'entrée de chaque Ehpad nous avons mis une note d'information à destination des visiteurs et des familles, et les consignes pour éviter la transmission. Et puis juste à côté, on a mis à disposition du gel hydroalcoolique et des _masques_, surtout pour ceux qui présentent des syndromes grippaux, toux, éternuements, fièvre, etc."

Pas d'interdiction de visites

A l'heure qu'il est, le stade 2 du plan gouvernemental ne prévoit pas d'interdictions de visites, confirme Imad Sfeir : "On n'a pas voulu céder à la panique générale. Mais c'est la vérité d'aujourd'hui, demain ça peut changer, et si c'est le cas on s'adaptera aux consignes du ministère."

Imad Sfeir qui à l'instar de certains personnels de santé, estime que l'attention portée au coronavirus est un peu trop importante : "comme c'est nouveau, ça fait peur, c'est légitime. Mais il faut rappeler que la grippe saisonnière fait chaque année 10.000 morts en France."