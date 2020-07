Coronavirus dans les Landes : 5 nouveaux cas diagnostiqués en une semaine

L'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a fait, ce mercredi 1er juillet, le bilan de la gestion de la crise du covid 19. L’ARS a également lancé sa campagne estivale pour continuer à respecter les gestes barrières même, et surtout, pendant les vacances d’été.

5 cas en une semaine dans les Landes

Dans les Landes, après 6 jours sans aucun cas confirmé, 5 personnes ont été testées positives depuis le 24 juin. A chaque fois, il s’agit de personnes extérieures au département. Quatre de ces patients sont originaires de Guyane. Ils sont venus dans les Landes à l’occasion d’un événement familial. Une opération de dépistage est en cours à Parentis-en-Born. Un travailleur saisonnier polonais a, en effet, été diagnostiqué dans une exploitation agricole.

Continuer à respecter les gestes barrières

Deux situations qui démontrent l'importance de continuer à appliquer les gestes barrières. C’est encore plus vrai en ce moment, à quelques jours des grandes vacances et de l'arrivée des touristes dans les Landes.

Il faut continuer à se laver très régulièrement les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique s’il n’y a pas de point d'eau à proximité. La distanciation physique d'un mètre entre les personnes, y compris à la plage, sur le sable et dans l’eau, doit être respectée.

Il faut continuer à porter le masque dans les lieux collectifs fermés : les magasins ou les supermarchés par exemple. Il faut aussi le porter pendant des événements festifs en plein air. Le masque ne se porte pas sous le nez mais sur le nez. « On a quand même une proportion significative de gens qui le porte sous le nez. C’est quand même le nez qui est le plus à risque car on respire par le nez. Donc quelqu’un qui porte son masque sous le nez, ça n’a presque aucun sens » rappelle le Dr Pierre Parneix, le responsable du centre de prévention des infections associées aux soins (CPIAS) de Nouvelle-Aquitaine. Il y a un autre réflexe à ne pas perdre : celui de contacter son médecin traitant dès l’apparition du moindre symptôme.

Prévenir les clusters

L’Agence régionale de santé va surveiller les lieux de forte concentration de touristes, comme les campings, les gîtes ou les colonies de vacances. L’objectif est d’intervenir rapidement en cas de suspicion de covid 19 afin de casser la chaine de transmission.

Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine est en train de mettre en place un consortium pour suivre la progression du covid 19 dans les eaux usées. Il s’agit d’un bon indicateur qui précède, généralement, l’apparition de cas de coronavirus. Ça permettrait de prévenir les clusters. 20 stations de retraitement, essentiellement sur le littoral, ont été sélectionnées.