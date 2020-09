Coronavirus dans les Landes : six morts de plus et des indicateurs dans le rouge

Trois personnes âgées sont mortes dans des maisons de retraite de l'agglomération montoise et deux dans l'agglomération de Dax. Une personne âgée est aussi morte en réanimation à Mont de Marsan. Six décès qu'on apprend ce mercredi et qui s'ajoutent à ceux déjà annoncés vendredi dernier. Nous sommes désormais à 12 décès de personnes âgées ou très âgées en un peu plus d'une semaine.

Les indicateurs Covid des plus de 65 ans sont au plus haut dans les Landes

Deux indicateurs servent de repère : le taux d'incidence (le nombre de cas Covid pour 100.000 habitants) ; chez les plus de 65 ans dans les Landes, nous sommes à 72 cas pour 100.000 habitants. C'est le double de la moyenne régionale (32 cas) et bien plus que les 40 cas en Gironde.

Le deuxième indicateur, c'est le taux de positivité, il explose lui aussi avec 8.4 personnes positives pour 100 tests quand la moyenne en Nouvelle Aquitaine est de 4.2. et de 4.3 en Gironde.

Le virus continue de se propager et les Ehpads sont donc les principaux clusters dans les Landes. Quatre établissements sont suivis de près mais la liste s'allonge.

Des dépistages sont en cours. Depuis lundi, les visites sont mieux encadrées. Visites hors chambre dans un lieu dédié 1h voire 30 minutes maximum avec port du masque constant. Elles sont suspendues en revanche dans les Ehpads identifiés comme foyer de contamination.