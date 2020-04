Coronavirus dans les Landes : l'hôpital de Mont-de-Marsan lance une cagnotte solidaire

Une cagnotte lancée ce mercredi 1er avril par l'hôpital de Mont-de-Marsan, afin de gérer et de coordonner l'afflux d'initiatives solidaires très nombreuses face au coronavirus. Les fonds collectés serviront à obtenir du matériel médical, des protections, et à soutenir financièrement le personnel.

L'hôpital Layné de Mont-de-Marsan, comme beaucoup d'autres établissements de santé en France, lance à son tour sa cagnotte ce mercredi 1er avril. Seulement, il ne s'agit pas d'un appel aux dons, mais plutôt d'un outil pour centraliser et coordonner toutes les initiatives solidaires qui se multiplient depuis le début de la crise du coronavirus.

En effet, l'hôpital de Mont-de-Marsan est très sollicité par appels, mails, ou messages privés de la part de particuliers, d'associations, ou d'entreprises qui souhaitent donner de l'argent et des fonds pour soutenir le travail des soignants. Des initiatives précieuses et nécessaires en temps de crise, mais très nombreuses et pas toujours facile à gérer.

C'est donc pour simplifier les démarches, mais aussi sécuriser les dons et les centraliser que l'hôpital de Mont-de-Marsan a mis en place cette cagnotte. Elle sert d'outil à tous ceux qui veulent soutenir le personnel mais ne savent pas vraiment comment faire.

Avec les fonds collectés, l'hôpital de Mont-de-Marsan pourra amortir les coûts en matériel médical et en protections. Les dons serviront aussi à soutenir financièrement le personnel mobilisé.

La cagnotte lancée par l'hôpital de Mont-de-Marsan est à retrouver ici : https://www.leetchi.com/c/hopital-mont-de-marsan-solidarite-covid19-cagnotte-officielle?fbclid=IwAR0xbp_nj2cZy2H6czVXsDA-lA0WLmhBp7xp9Nrvnlm_BLpYumUTGmgkv4Q