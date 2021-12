Coronavirus : dans les Landes, la vaccination va s'accélérer au mois de janvier

Dans les Landes, le taux d'incidence ne baisse plus en cette fin d'année, la préfecture et l'ARS ont donc décidé de renforcer la vaccination contre le coronavirus. Dans les centres notamment, les autorités veulent atteindre jusqu'à 25.000 injections par semaine en janvier 2022.

Plus de trois Landais sur dix ont reçu leurs trois doses de vaccin anti-Covid, 35% exactement de la population éligible. C'est 84% pour les deux doses. La préfète des Landes et l'Agence régionale de santé ont fait un point le 24 décembre sur la campagne de vaccination, c'était au centre de Saint-Sever qui vient de déménager dans le bourg.

Dans notre département, le taux d'incidence ne baisse plus depuis plusieurs jours, il faut aussi faire face aux premiers signaux de l'apparition du variant Omicron. Les autorités veulent donc accélérer la vaccination, notamment du rappel.

L'objectif, c'est d'atteindre au mois de janvier, 25.000 injections par semaine dans les centres de vaccination. Fin décembre, nous en sommes pour l'instant à 13.000, toutes doses confondues mais c'est principalement des doses de rappel. Pour y arriver, certains centres vont donc fermer une ou deux heures plus tard que d'habitude, d'autres vont ouvrir le samedi par exemple et certains vont pousser les murs et ajouter des nouvelles lignes.

50% de doses supplémentaires

Il y a aura aussi un nouveau centre en janvier, le douzième dans le département. Il sera ouvert deux jours par semaine, basé dans l'agglomération de Mont-de-Marsan et géré par les sapeurs-pompiers. Et puis il y aura toujours le vaccibus et des opérations flashs pour bien quadriller tout le territoire.

Cette accélération est possible car de nouvelles doses vont arriver en janvier, 50% de doses supplémentaires. C'est principalement du Moderna pour les centres de vaccination, le Pfizer est lui en priorité livré aux médecins, aux pharmaciens et aux infirmiers.

Des centres ouverts le 31 décembre

Il n'y a pas de pause pendant les fêtes de fin d'année pour les professionnels qui vaccinent dans les centres. Certains sites seront ouverts le 31 décembre : Saint-Sever (9-12 heures), Aire-sur-Adour (9-12 heures et 14h30-17h30), Dax-Amélie Charrière (8-12 heures) et Tartas (10-12 heures et 13h30-17h).