Coronavirus dans les Landes: les contaminations augmentent très rapidement

Le nombre de contamination continue d'augmenter dans les Landes. Et cette contagion est plus rapide qu'il y a une semaine. La semaine dernières, la préfecture et l'ARS des Landes se félicitaient d'une propagation plus lente du virus. En une semaine, les indicateurs sont repartis à la hausse par rapport à la semaine dernière.

Au 16 octobre, le taux d'incidence est désormais de 104,9 pour 100 000 habitants. Il était de 88 pour 100 000 il y a une semaine. Rappelons que le seuil d'alerte est à 50 pour 100 000. Notre taux de contamination est désormais supérieur à la Gironde qui est pourtant en zone d'alerte renforcée.

40 personnes hospitalisées

Le taux de positivité est lui aussi en augmentation. Cette semaine, 4621 tests ont été pratiqués dans les Landes. 432 sont revenus positifs. Le taux de positivité est désormais de 9,3% contre 7,5% il y a une semaine. Nous sommes là aussi au-dessus du seuil d'alerte qui est de 5%.

Enfin 40 personnes sont désormais hospitalisées dans les Landes. C'est 23 de plus qu'il y a une semaine.

Un seul mot d'ordre: le dépistage

Au vu de la situation et alors que les vacances de la Toussaint commencent, l'Agence régionale de santé insiste sur le dépistage. "N'hésitez pas à vous faire dépister pour casser les chaînes de transmission et profiter ainsi de vos proches en toute sécurité!" Pour l'ARS, il s'agit de ne pas reproduire le scénario estival.