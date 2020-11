Coronavirus dans les Landes : les tests antigéniques arrivent dans les pharmacies

Des pharmacies landaises ont commencé ce samedi à pratiquer des tests antigéniques. Ces tests, entièrement pris en charge par l'Assurance Maladie, sont sur le même principe que les tests PCR réalisés par les laboratoires d'analyses, c'est à dire un écouvillon dans le nez. Leur fiabilité, présentée comme moins importante qu'un test PCR, varie d'un modèle à l'autre, mais l'avantage est que le résultat est plus rapide : 15 minutes après le prélèvement. L'objectif est de désengorger les laboratoires d'analyses pris d'assaut ces dernières semaines, avec l'arrivée de la seconde vague de Covid-19.

Plusieurs officines, notamment à Mont-de-Marsan et Dax, ont commencé dès ce samedi après-midi. Dans la pharmacie de Dominique Dufourniaud, sur l'esplanade du Midou, à Mont-de-Marsan, le carnet de rendez-vous est plein pour cette demi-journée et des rendez-vous sont déjà pris pour la semaine prochaine.

Des tests uniquement sur rendez-vous, et pour les personnes symptomatiques

Si l'objectif est de soulager les laboratoires d'analyses, submergés, tout le monde ne peut pas venir se faire tester en pharmacie. Pas besoin d'une ordonnance de votre médecin, mais les tests se font uniquement sur rendez-vous. Au téléphone, la pharmacie vous demandera vos symptômes et votre âge. Les plus de 65 ans ou les personnes à risques seront redirigées vers les laboratoires. Les personnes plus jeunes et avec des symptômes sont prioritaires. Une fois sur place, le pharmacien rempli un questionnaire avec votre carte vitale, vos coordonnées et vous redemande vos symptômes.

L'installation des tests en pharmacie

Toutes les pharmacies ne pourront pas pratiquer ces tests antigéniques. Il faut avoir un local en dehors de la pharmacie, puisque l'entrée ne se fait pas au même endroit. "Il nous a été demandé de séparer les flux des clients de la pharmacie, des patients pour le dépistage Covid", explique Dominique Dufourniaud. Pour sa pharmacie, ça se passe juste à côté, dans l'Atrium qui mène au parking du Midou.

Entrée séparée de l'officine pour les pharmacies qui mettent en place les tests antigéniques © Radio France - Valérie Mosnier

Toujours pour éviter tout croisement, notamment avec les magasiniers de la pharmacie, un parcours est fléché au sol,"un principe de marche en avant, il n'y a jamais de retour en arrière du patient". Au fond du hall, se trouve le petit espace de prélèvement. Une procédure a été établie par la responsable qualité de la pharmacie, Annabelle Bayle.

L'espace des tests antigéniques de la pharmacie Dufourniaud, au fond de l'Atrium © Radio France - Valérie Mosnier

A gauche du paravent, l'entrée. Deux chaises, désinfectées après chaque passage, permet au patient de s'asseoir pour donner les informations administratives. Pour le prélèvement naso-pharyngé, il estinvité à passer de l'autre côté, sur l'une des deux autres chaises, face au mur "parce qu'en cas de projection, comme une toux, elle va s'écraser sur le mur, donc pour le nettoyage et pour que les particules ne s'éparpillent, c'est bien mieux", explique Dominique Dufourniaud.

Equipé d'une charlotte, d'une sur-blouse, de gants, d'un masque et d'une visière, le pharmacien pratique le prélèvement. La personne patiente dans un deuxième espace, dédié à ceux qui viennent d'être testés.

Une fois le prélèvement effectué, l'écouvillon est trempé dans le réactif © Radio France - Valérie Mosnier

Puis quelques gouttes sont posées sur la plaquette de test © Radio France - Valérie Mosnier

Une fois le résultat connu, en cas de positivité, Anabelle Bayle, la responsable qualité de la pharmacie se charge de la déclaration à la CPAM, laquelle rappellera le patient. Dores et déjà, le pharmacien lui recommande de s'isoler et lui donne 30 masques.

En moins de 15 minutes, le patient connaît le résultat. Ici, positif à la Covid-19 © Radio France - Valérie Mosnier

Ce samedi, la pharmacie Dufourniaud a réalisé 14 tests en un après-midi, dont deux se sont relevés positifs. Les personnes testées avaient en moyenne entre 35 et 40 ans.

Il apprend qu'il est positif à la Covid-19 en réalisant un test antigénique Copier

Une montée en puissance dans les jours à venir

Pour commencer, la pharmacie prend des rendez-vous tous les quarts d'heure, "de façon à n'avoir qu'une seule personne à la fois", explique Dominique Dufourniaud. Mais ce dernier s'attend à ce que le nombre de rendez-vous augmente. Pour cela, trois autres de ses pharmaciens vont être formés la semaine prochaine.

Les pharmaciens épaulés dans la mise en oeuvre par la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France, majoritaire dans les Landes, et son président Pierre-Marie Lahet, pharmacien à Dax.