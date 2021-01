C'est ce lundi que débute la vaccination des plus de 75 ans. Dans les Landes, quatre centres de vaccination sont opérationnels dès aujourd'hui. Six autres centres ouvriront dans les prochains jours.

Coronavirus dans les Landes : où se faire vacciner pour les plus de 75 ans ?

La phase 2 de la campagne de vaccination commence ce lundi en France. Les plus de 75 ans, mais aussi les personnes susceptibles de développer une forme grave du Covid-19 pour cause de comorbidités peuvent se faire vacciner. Dans les Landes, quatre centres de vaccination ouvrent leurs portes dès ce lundi. Ces quatre centres sont adossés à chaque fois à l'hôpital ou la clinique de la commune : Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Sever et Aire-sur-l'Adour.

Saint-Sever

Adresse : Hôpital de Jour, 3 rue de la Guillerie

Prise de rendez-vous : sur Doctolib "CH de Saint Sever - Centre de vaccination Covid-19"

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 13h

Téléphone : 05.58.76.45.45

Mont-de-Marsan

Adresse à compter du lundi 18 janvier 13h : Salle du Petit Bonheur, 35 rue de la Ferme Fatigue

Prise de rendez-vous : sur Doctolib "CH de Mont de Marsan - Centre de vaccination Covid-19"

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 13h

Téléphone : 05.58.05.13.00

Aire-sur-l'Adour

Ouverture ce lundi 18 janvier après-midi

Adresse : Salle de l'AMI, 3 rue Gambetta

Prise de rendez-vous sur Maiia "Centre de vaccination - Maison de Santé de l'Adour"

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h30

Dax

A compter du mardi 19 janvier

Adresse : Locaux Hôpital Thermal, rue St Eutrope

Prise de rendez-vous sur Doctolib "Centre de vaccination Covid-19 du Centre Hospitalier de Dax"

Horaires : du mardi au jeudi de 8h30 à 17h30

Téléphone : 05.58.35.24.99

D'autres centres de vaccination à venir

En milieu de semaine, trois autres centres accueilleront les patients à Dax, Mimizan et Amou. Enfin la semaine du 26 janvier, Biscarrosse, Capbreton et Labrit auront eux-aussi un centre de vaccination.

Une équipe mobile qui sillonnera le nord-est du département est en projet. L'objectif est d'avoir une dizaine de centres d'ici fin janvier, soit plus du double de l'indication nationale de 1/100.000 habitants. "Un maillage pour éviter des déplacements d'une heure, de plus de 50 kilomètres", explique Didier Couteaud, le directeur départemental de l'Agence Régionale de Santé, sollicité aussi par les professionnels de santé eux-mêmes pour mettre en place et gérer des centres de vaccination.

Rendez-vous impératif

La préfecture et l'ARS insistent : ces centres n'accueilleront que les patients qui auront pris rendez-vous.

Il y a plusieurs façons de prendre rendez-vous : soit par internet via le site du gouvernement sante.fr, soit par les plateformes privées Doctolib ou Maiia, soit par téléphone auprès des centres de vaccination eux-mêmes (voir numéros ci-dessus). En plus du numéro vert national, 0800.009.110, la préfecture a également mis en place un centre d'appel départemental pour aider à la prise de rendez-vous : 05.58.06.72.98, qui sera actif ce lundi 18 janvier après-midi

Didier Couteaud prévient : "Beaucoup de centres de vaccination ne veut pas dire que la campagne de vaccination pour les 75 et + sera rapide dans les Landes. Tous ces centres restent dépendants du nombre de doses acheminés dans le département."

Dans les Landes, on compte près de 50 000 personnes de 75 ans et plus. La phase 2 de la campagne de vaccination devrait durer jusqu'à la mi février. C'est à la mi février que devrait arriver le vaccin Moderna dans les Landes.