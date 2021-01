Coronavirus dans les Landes : ouverture mardi 2 février d'un centre de vaccination à Capbreton

La Ville de Capbreton l'annonce sur sa page facebook ce jeudi soir : le centre de vaccination de la côte sud ouvrira le mardi 2 février, dans les locaux du Centre Européen de Rééducation du Sportif (CERS). Le centre vaccinal sera accessible uniquement sur rendez-vous, du lundi au samedi, pour les personnes âgées de 75 ans et plus, les personnes vulnérables à très haut risque et les professionnels de santé de plus de 50 ans.

Les rendez-vous se font à compter de ce vendredi, uniquement sur internet, sur la plate-forme numérique Doctolib ou via le site www.sante.fr.

Un centre d’informations téléphoniques a été mis en place par la Ville de Capbreton, en lien avec le CCAS. Il sera opérationnel dès ce vendredi matin et joignable du lundi au vendredi.

Aucun rendez-vous de vaccination ne pourra être pris directement par téléphone.