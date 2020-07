Coronavirus dans les Landes : près de 400 saisonniers au total seront dépistés à Parentis-en-Born

Les opérations de dépistage vont continuer dans le secteur de Parentis-en-Born (Landes) après l'apparition d'un foyer de contamination au coronavirus dans une exploitation agricole dans laquelle travaillent plus de 400 saisonniers, a annoncé ce vendredi la préfecture des Landes.

A ce stade, sur les 180 saisonniers déjà testés, 16 ont été détectés positifs au coronavirus et 200 saisonniers supplémentaires doivent encore être testés au cours des journées de samedi et lundi. Au total, près de 400 saisonniers seront donc testés. Tous travaillent dans une exploitation agricole de Parentis-en-Born, le Domaine des Myrtilles, spécialisée dans la culture des myrtilles. La plupart de ces saisonniers sont de nationalité polonaise et roumaine et étaient hébergés dans des bungalows d'un camping de Sanguinet (Landes).

Les 16 saisonniers testés positifs ont dû quitter le camping et ont été isolés, a précisé la préfecture des Landes. Les cas contacts de ces 16 personnes ont également été isolés, dans un lieu différent.

Par ailleurs, dès la semaine prochaine, une opération de dépistage gratuite sera organisée à Parentis-en-Born pour tous les habitants qui le souhaitent. Les modalités (dates et lieux de dépistage) n'ont pas encore été précisées.