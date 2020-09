Coronavirus dans les Landes : une dizaine de résidents du service de gériatrie du Lanot, à Dax, contaminés

La direction du Centre hospitalier de Dax (Landes) confirme qu'une dizaine de patients et résidents du pôle gériatrie du Lanot ont été testés positifs ces quinze derniers jours. Deux d'entre eux sont hospitalisés dans l'unité Covid de l'hôpital. Les autres sont isolés et les visites suspendues.

Une dizaine de patients et résidents du service gériatrie du Lanot, à Dax, ont attrapé le coronavirus ces quinze derniers jours. Selon la direction du Centre hospitalier, ils ont tous été isolés et deux d'entre eux sont pris en charge dans l'unité Covid de l'établissement. Les visites sont suspendues.

C'est pour l'instant le seul Ehpad du Centre hospitalier où des résidents sont malades. Sur l'ensemble des unités de l'hôpital, en revanche, une vingtaine de membres du personnel ont été testés positifs ces trois dernières semaines. Aucun cas grave ne s'est déclaré, certains professionnels ont déjà pu reprendre le travail. 150 cas contacts ont été dépistés.

Des cas isolés dans plusieurs autres établissements

La direction affirme que l'hôpital est "armé" pour faire face à ce rebond de l'épidémie : tout professionnel qui présente des symptômes est testé en urgence, puis isolé et remplacé si le résultat du test est positif.

L'Agence régionale de Santé (ARS) signale six autres cas isolés de coronavirus dans des établissements qui prennent en charge des personnes âgées ou en situation de handicap dans le département, patients et professionnels confondus. 50 résidents et onze membres du personnel de l'Ehpad Nouvielle, à Bretagne-de-Marsan, sont également malades.