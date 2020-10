Coronavirus : dans les métropoles du Grand Est les taux de contamination ne progressent (presque) plus

Dans les métropoles du Grand Est, les taux d'incidence marquent le pas selon les indicateurs publiés le 1er octobre par l'agence régionale de santé. A Strasbourg et Nancy, ils n'augmentent quasiment plus. A Metz, Reims et Mulhouse, ils sont en baisse.