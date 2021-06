Coronavirus dans les Pyrénées-Atlantiques : le taux d'incidence rebaisse mais reste le plus élevé de la région

Après avoir atteint un pic ces dernières semaines, le taux d'incidence – c'est à dire le nombre de malades du Covid pour 100 000 habitants – dans les Pyrénées-Atlantiques est à nouveau en baisse, à 108 ce vendredi contre 126 ce jeudi. Le taux de positivité des tests, de 3,2 %, a certes augmenté d'un point, mais il reste "en dessous des 5 % à partir desquels il faut s'alerter", affirme la directrice départementale de l'Agence régionale de Santé, Maritxu Blanzaco.

"Fausse réassurance" des vaccinés

Ce sont surtout les indicateurs hospitaliers qui rassurent les autorités. "Nous n'avons pas constaté de surmortalité, ni même de hausse du nombre de malades hospitalisés", continue Maritxu Blanzaco. Selon elle, c'est grâce au nombre de vaccinés dans le département : 47 % des habitants des Pyrénées-Atlantiques ont reçu une dose de vaccin à ce jour, c'est mieux que la moyenne nationale, de 40 %. Mais cette bonne couverture vaccinale peut également expliquer le pic épidémique. Par un effet de "fausse réassurance", comme l'appelle la directrice départementale de l'ARS. "Les gens vaccinés se disent qu'ils ne peuvent pas l'avoir ni le transmettre. Or la vaccination ne nous exonère pas du maintien des gestes barrières ! Nous ne sommes pas encore sortis de cette épidémie et il faut rappeler que ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne l'attrapera pas. On ne développera pas de forme grave, certes, mais on peut le transmettre", met-elle en garde.

Taux d'incidence à près de 300 chez les 20-30 ans

D'après l'ARS, ce pic épidémique peut également s'expliquer par le fait que l'on dépiste plus dans les Pyrénées-Atlantiques qu'ailleurs. "Plus de 3500 tests par jour, contre 3000 en moyenne au niveau régional et 2500 au niveau national". L'épidémie se concentre surtout sur le Pays Basque, où le virus circule deux fois plus qu'en Béarn. Quant aux variants, la souche principale dans le département reste la britannique. Les variants brésilien et sud-africain représentent moins de 2 % des contaminations.

Pour veiller au maintien des gestes barrières et au respect des règles sanitaires, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques renforce les contrôles, dans la rue, sur les terrasses et dans les établissements recevant du public. Surtout chez les jeunes, plus contaminés que les aînés ces dernières semaines. "Le taux d'incidence chez les jeunes de 20 à 30 ans est proche des 300", relève Théophile de Lassus, directeur de cabinet du préfet. Mais il assure tout de même que "la situation épidémiologique du département n'est pas hors de contrôle. Le taux d'incidence baisse à nouveau et le nombre de classes fermées, 68 ce vendredi, également."