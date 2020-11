Coronavirus : dans quelle mesure les enfants et adolescents transmettent-ils le virus ?

Les premiers syndicats du secondaire et du primaire appellent à la grève ce mardi 10 novembre pour dénoncer un protocole sanitaire qu'ils jugent insuffisant pour freiner l'épidémie de Covid-19. Dans quelle mesure ont-ils raison de s'inquiéter ? Quels sont les risques pour les enfants et adolescents d'attraper le virus, et de le transmettre à leurs proches ? Alors que les autorités ont choisi de maintenir les écoles, collèges et lycées ouverts durant ce deuxième confinement, la question est toujours très débattue dans la communauté scientifique.

Études contradictoires

"Je ne suis pas convaincu que la fermeture des écoles aurait un effet bœuf sur les mesures que nous avons prises", a commenté le ministre de la Santé Olivier Véran sur france inter dimanche assurant que "les pays qui n'ont pas rouvert les écoles dans les mêmes conditions que nous, ou dans lesquels les enfants ne peuvent toujours pas aller à l'école de manière raisonnable et régulière font face à la même vague épidémique que nous."

Selon un rapport publié en août 2020 par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), repris par l’agence de sécurité sanitaire Santé publique France (SPF), moins de 5 % de l'ensemble des cas Covid-19 signalés dans l'UE/EEE et au Royaume-Uni concerne des enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans. Les plus jeunes sont en outre beaucoup moins susceptibles d'être hospitalisés ou d'avoir une issue fatale que les adultes indique le document.

"L'impact de la fermeture / réouverture d'écoles sur les niveaux de transmission dans la communauté fait l’objet de publications contradictoires" peut-on encore lire sur le site de SPF. "Cependant, le contact tracing autour d’un cas dans les écoles et les données d’un certain nombre de pays de l'UE suggèrent que la réouverture des écoles n'a pas été associée à une augmentation de la transmission communautaire."

Les ados davantage contagieux

Mais selon l'épidémiologiste Zoë Hyde, auteure d'article publié fin octobre par la revue Medical Journal of Australia, nombre d'études selon lesquelles les enfants contaminent peu leurs proches "ont été réalisées pendant des périodes de confinement" et donc de faible circulation du virus, ce qui peut fausser leurs résultats.

Et récemment, rapporte l'AFP, plusieurs études réalisées aux États-Unis, en Inde ou en Corée du Sud ont battu en brèche l'idée que les enfants étaient peu contagieux. La plus récente, publiée le 30 octobre par les Centres de prévention et de contrôle (CDC) américains et menée d'avril à septembre sur 300 personnes, a conclu que "la transmission du SARS-CoV-2" au sein d'un foyer "était fréquente, que ce soit par les enfants ou les adultes". D'aprèsle Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) rappelle l'agence de presse, "quand ils présentent des symptômes, les enfants excrètent la même quantité de virus que les adultes et sont aussi contaminants qu'eux. On ne sait pas à quel point les enfants asymptomatiques peuvent infecter d'autres personnes".

À l'inverse, les travaux des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et de l'université d'Oxford rendus publics mardi relatent que "le fait de vivre avec des enfants de 0 à 11 ans n'est pas associé à une augmentation du risque d'être infecté par le SARS-CoV-2". Ce risque augmente légèrement quand on vit avec un enfant de 12 à 18 ans selon cette étude basée sur les données de 9 millions d'adultes.

Les enfants "peuvent transmettre (le Covid-19) aux autres. Toutefois, cela semble arriver moins souvent que la transmission entre adultes", résume une spécialiste de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Maria Van Kerkhove, dans une vidéo (en anglais) consacrée à cette question sur le site de l'organisation. Cette épidémiologiste souligne qu'il faut différencier "les jeunes enfants" des "adolescents, lesquels semblent transmettre dans les mêmes proportions que les adultes".

Effet de loupe

En l'état actuel des connaissances"personne ne peut affirmer" que "le risque lié aux écoles" est nul, tranche Daniel Lévy-Bruhl, de l'agence sanitaire française Santé publique France. Mais il met en garde contre un "effet de loupe" : "Le nombre d'écoles ouvertes à travers le monde est extraordinairement important. Dans la plupart, il ne se passe pas grand-chose" a-t-il assuré à l'AFP. En revanche, on parle beaucoup "des quelques écoles où il y a effectivement eu des phénomènes épidémiques - dont certains peuvent être expliqués par des conditions favorables à la transmission du virus -, ce qui donne une impression un peu biaisée du risque lié aux écoles."

En France le gouvernement a cependant décidé d'imposer le masque aux élèves à partir de 6 ans, contre 11 auparavant. Une mesure contestée par une partie des parents d'élèves, mais que la cheffe du service pédiatrie du CHU de Nantes, Christèle Gras Le Guen, également secrétaire générale de la société française de pédiatrie, juge "appropriée". "Compte-tenu de la circulation du virus qui s'est accélérée et qui risque d'être intense pendant encore quelques semaines, il est évident que même si les enfants se contaminent peu, ils vont être plus nombreux à être contaminés, c'est mathématique, c'est proportionnel, et potentiellement contaminateurs. Et donc, pendant cette période où la circulation du virus va être importante, c'est une protection nécessaire que ce port du masque dès l'âge de six ans".