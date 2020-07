Coronavirus : dans quelles villes de Bretagne le masque est-il obligatoire ?

De plus en plus de villes prennent des arrêtés municipaux rendant obligatoire le port du masque en Bretagne.

La Bretagne en cet été 2020 fait face au coronavirus et à l'afflux de touristes ! Alors que le port du masque est obligatoire dans tous les lieux clos ouverts au public, de plus en plus de communes prennent des arrêtés municipaux pour rendre le port du masque obligatoire également à l'extérieur.

En général, cela concerne les enfants de plus de 11 ans, et la plupart du temps dans les artères les plus touristiques ou les plus fréquentées. Voici une liste (non exhaustive) des villes où vous devez maintenant chausser le masque pour vous balader !

À Saint-Brieuc, le masque est obligatoire dans le cœur de ville. Le masque doit être porté en extérieur lors des animations culturelles et des regroupements de plus de dix personnes.

À Plérin également dans les Côtes d'Armor, le port du masque est obligatoire sur les marchés, sur l'esplanade et la digue des Rosaires, sur l'esplanade de Martin-Plage, sur la digue des Bleuets, sur les quais du Légué et lors des fêtes.

À Concarneau, dans la ville close, de 10 heures à 22 heures.

Dans le très touristique village de Locronan, jusqu'au 30 octobre.

À Saint-Malo, le port du masque sera obligatoire dès vendredi 31 juillet dans l'intra-muros.

À La Trinité-sur-mer, le port du masque est désormais indispensable sur le cours des quais et rue et place du Voulien.

À Perros-Guirec, la communication de la ville est plus floue : "en cas de forte affluence, port du masque indispensable", précise sa page Facebook, en centre-ville, sur la promenade de Trestaou, sur le sentier des douaniers.

Le port du masque est aussi obligatoire sur de nombreux marchés.

Plusieurs villes continuent la distribution de masques.