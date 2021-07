Coronavirus : dans quels départements le variant Delta a-t-il été le plus détecté ?

Le variant Delta, découvert en Inde, se propage désormais en France et inquiète sur une possible reprise du coronavirus dans le pays. Ce variant représente désormais près de 40% des cas au niveau national. Certains départements sont particulièrement touchés.

Le variant Delta, découvert en Inde, est sous haute surveillance. Plus contagieux, il porte une responsabilité dans la reprise de l'épidémie dans plusieurs pays européens, comme le Royaume-Uni, le Portugal ou encore l'Espagne. En France, le gouvernement craint une quatrième vague dès la fin du mois de juillet. "Depuis un peu moins d'une semaine, l'épidémie regagne du terrain, le variant Delta qui est particulièrement contagieux, particulièrement inquiétant, gagne du terrain très rapidement", a expliqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce lundi 5 juillet sur France Inter. Au niveau national, au 5 juillet, "2.845 résultats positifs pour la mutation L452R [caractéristique du variant Delta NDLR] ont été enregistrés, soit 39,7% des PCR criblées [analysées pour identifier une mutation NDLR]", indique Santé publique France.

Les Landes ont été touchées en premier. C'est le seul département de France métropolitaine où le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte (fixé à 50 cas pour 100.000 habitants sur une semaine). Dans le Bas-Rhin, le variant représente désormais plus de la moitié des cas. Des clusters ont également été découverts dans le Nord, le Pas-de-Calais et dans la Vienne et des cas ont été détectés dans le Vaucluse, dans la Drôme et en Ardèche.

Découvrez les départements les plus touchés

Depuis le début du mois de juillet, Santé publique France publie les données présentant le criblage de la mutation L452R.

Les limites à savoir avant de lire la carte

Plusieurs précautions sont à prendre avant de lire la carte. La moitié des tests est pour le moment analysée pour essayer de détecter un variant. De plus, Santé publique France ne cherche pas précisément le variant Delta, mais trois types de mutations :

la mutation E484K portée notamment par les variants Beta et Gamma (découverts en Afrique du Sud et au Brésil)

la mutation E484Q très marginale

la mutation L452R portée notamment par le variant Delta (Santé publique France estime que les deux tiers des tests faisant apparaitre la mutation L452R correspondent bien au variant Delta).

Désormais, 85,4% des tests positifs analysés dans les Landes présentent la mutation L452R. Mais d'autres départements affichent des taux supérieurs, dont certains un taux de 100%. Cependant, ce taux s'explique aussi par le petit nombre de tests criblés.